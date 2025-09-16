El Club Baloncesto Genovés se sienta en silla de ruedas para jugar al baloncesto Jugadores del club y personas con discapacidad física e intelectual de varios colectivos participan en una jornada de deporte inclusivo

R. X. Genovés Martes, 16 de septiembre 2025, 10:33

Distintas organizaciones como la Asociación de Asistencia al Deporte Inclusivo (ADIV) Aspromivise (Asociación Protectora de Discapacitados Intelectuales y Físicos) y el C.B. Genovés rompieron sus diferencias físicas para practicar un mismo deporte: baloncesto. «Una situación que ya de inicio suma y el hecho de que se juntan diferentes formas de practicar un mismo deporte crea unas sinergias que pocos deportes pierden presumir de generar», explican desde el club de Genovés.

Todos los participantes jugaron en sillas de ruedas en un formato de campeonato de 3x3 con formaciones de equipos de los tres colectivos. Así, desde las 10 hasta las 13 del mediodía el Pabellón Paco Cabanes vivió una de las jornadas «que más ha hecho crecer al club», aseguran.

«Estas actividades son las que dan sentido al nuestro día a día, practicar deporte con cualquier persona que tenga ganas de convivir en torno a un balón y una canasta y que se lleva experiencias para reflexionar», subrayan desde el club.

Una mañana que da inicio a una temporada ilusionante para un C.B. Genovés que ya cuenta con más de 30 años de historia.

