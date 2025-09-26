Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet lanza la previsión del fin de semana en la Comunitat con probables tormentas el domingo
Ayuntamiento de Xàtiva. LP

Xàtiva rebajará el impuesto del vado al 70% de los usuarios

El Ayuntamiento elabora las ordenanzas fiscales del próximo año en el que también se reducirá la tasa de puestos del mercado ambulante

R. X.

Xàtiva

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:09

El Ayuntamiento de Xàtiva ha elaborado las nuevas ordenanzas estarán en vigor el próximo ejercicio. La principal novedad es la bajada del impuesto de la tasa de vados del que se beneficiarán más del 70% de los usuario y una bajada que puede llegar hasta el 33%, según explica el Consistorio.

La nueva ordenanza de vados continúa calculándose por metro lineal, pero con la novedad de que se establecen seis tramos de precios en función de la categoría de la calle. Así, el vado ubicado en una calle de primera categoría pagaría 64,76 euros por metro lineal, mientras que el vado en calle de sexta categoría pagaría 43,19 metro lineal. Además, se introduce un nuevo coeficiente regulador según el número de plazas del aparcamiento al que da acceso el vado, de manera que hay un escalado en el precio a partir de 5 coches en adelante.

Según el concejal de Hacienda, Ignacio Reig, «hace años que muchos ciudadanos se quejan de que una vivienda particular pague lo mismo que una gran superficie comercial por metro lineal de vado. Por tanto, hemos diseñado una nueva ordenanza, en la que la mayoría de vados, cerca del 70% de la ciudad, pagarán menos, ya que bajará el precio por metro y eso se compensará con cinco que hacen un uso más intensivo del derecho de vado». Reig explica que »se trata de aplicar una progresividad a nuestras tasas e intentar que el ciudadano pague lo menos posible«.

Cabe recordar que el hecho imponible está determinado por la existencia de aprovechamientos de la vía pública, tales como la entrada de vehículos a través de la acera o de cualquier otro espacio de dominio público local en las propiedades particulares, las reservas en la vía pública para aparcamiento o la reserva de espacios en las vías o terrenos de uso público para carga o descarga.

También se apuesta por impulsar el mercado de los viernes, con una reducción del 70% en la tasa de los puestos. La nueva ordenanza contempla una reducción del 70% esta tasa, que pasa de 23 a 7 euros. La tasa para los puestos del mercado de los martes se mantiene en 23 euros.

Por lo que respecta al resto de impuestos y tasas, la mayor parte se congelan. Así, no suben el IAE, el agua, las licencias de obra, el alcantarillado, las instalaciones deportivas, la ORA, ni tampoco las terrazas.

Subida del IBI y la basura

Por lo que respecta al IBI se incrementa en función del IPC, pasando de un tipo de gravamen del 0,67% al 0,688%, ya se trate de bienes de naturaleza urbana o de naturaleza rústica. El tipo diferencial también pasará del 0,87% al 0,893%. No hay modificaciones en el régimen de bonificaciones de que pueden beneficiarse las personas contribuyentes, ya que se mantienen igual respecto al año pasado.

Con respecto a la tarifa de la basura, sube 4,5 euros para repercutir la amortización de la maquinaria del servicio, tal y como obliga la ley. La tarifa general pasa de 60,9 euros a 65,59 euros. El resto de tarifas se incrementarán en igual porcentaje, un 7,5%. Esta revisión se produce un año después de la implantación del servicio y se realiza en cumplimiento del marco legal vigente, que establece la obligación de ajustar las tasas municipales para cubrir los costes reales del servicio prestado.

Estas nuevas ordenanzas, que acaban de presentarse en la Comisión de Hacienda, deberán ser aprobadas en el pleno municipal.

