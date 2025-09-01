Xàtiva se mantiene en la élite del voleibol nacional El equipo masculino jugará en la Superliga 2 mientras que el femenino se mantiene en la primera división cuya liga se inicia el 4 de octubre

Uno de los ataques del equipo masculino del Xàtiva Voleibol en un partido de la temporada pasada.

R. X. Xàtiva Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:04 Comenta Compartir

El Club Voleibol Xàtiva arranca la nueva temporada 2025-2026 manteniendo a sus equipos femenino y masculino en la élite nacional. Las competiciones ligueras arrancan el 4 de octubre. Los chicos lo hacen en casa ante el Vóley Palma de Mallorca y las chicas también debutan en casa ese mismo día ante el UCAM Torrejón de Madrid.

No obstante, el primer reto será la Copa Comunitat Valenciana de máximo nivel, masculina y femenina, que se disputará en formato eliminatoria a partido único a partir del 13 de septiembre.

La temporada anterior será recordada principalmente por importantes logros como el título de Campeonas de España conquistado por el equipo cadete femenino en Zaragoza, haciendo nuevamente historia el deporte setabense. Temporada difícil de superar con dos equipos en la élite del voleibol nacional y varios títulos autonómicos.

La nueva temporada viene cargada de ilusiones, destacando, como marca de la casa, una gran presencia de deportistas de la cantera en los primeros equipos que militarán en ligas nacionales. El Xàtiva voleibol masculino lo hace en la categoría de plata del voleibol español, Superliga 2, la undécima temporada consecutiva, mientras que equipo femenino militará en la primera división nacional, demostrando una vez más que la formación de base es la esencia principal de este club, uno de los más antiguos de Xàtiva y de la Comunidad Valenciana. «Más de 50 años haciendo historia».

Una gran cantera

El Club voleibol Xàtiva, seguirá luchando por mantener una prestigiosa cantera. Los dos equipos de las ligas nacionales, esta temporada, batirán un récord de presencia de canteranos y canteranas en sus filas, con el objetivo de hacer sostenible el proyecto del club, y poder seguir representando a Xàtiva por toda España. Recordar que estas competiciones son organizadas por la Real Federación Española cuyo ámbito se extiende por todo el territorio nacional.

Los equipos viajarán a comunidades como: Andalucía, Aragón, Islas Canarias, Islas Baleares, Melilla, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad de Murcia y la Comunidad Valenciana. Uno de los desafíos más importantes y objetivo esencial del club, nuevamente, será mantener y mejorar el trabajo de formación de los equipos de base, con el fin de formar deportistas comprometidos con el club, y que puedan adquirir el nivel técnico deportivo necesario y adecuado.

El equipo masculino de la Superliga 2 será dirigido, nuevamente, por el jugador exinternacional venezolano Daniel Mata Espinoza, y como segundo entrenador Borja Reyes Giménez. Ambos también dirigirán al equipo junior de primera división autonómica. Este año se ha confeccionado una plantilla competitiva, para estar en lo más alto para ilusionar a la afición setabense y de la comarca.

El equipo estará capitaneado por los jugadores más veteranos con experiencia y calidad, como Guillem García Roca, Rubén Martínez Ferrer o Víctor Mico Baldrés. Se anunció el regreso a casa de Pablo Pérez Lledó y los nuevos fichajes son: Lázaro Amorós, que las últimas temporadas ha jugado en el Fútbol Club Barcelona, CN Sabadell o Illa Grau y a German Llorens, procedente del Cisneros Canario, pero formado en la cantera del Leleman Conqueridor de Valencia, además de jugadores de la cantera setabense que tratarán de ganarse su lugar en la liga regular, teniendo como objetivo la clasificación en la Copa Príncipe al finalizar la primera vuelta.

El femenino afrontará su tercera temporada en primera división nacional, después de ocho temporadas consecutivas en la superliga 2, lo que también supone un reto por mantener el equipo referente de la rama femenina. El primer entrenador será Rafael Mora Ribera, como ayudante y preparador físico Pablo Tatay García. Será asistido por el entrenador Bruno Pisciottano (entrenador de categorías de base), un fichaje que demuestra la firme apuesta del club por reforzar la formación de calidad de los equipos de base y así facilitar el acceso de jugadoras muy jóvenes al primer equipo.

Los técnicos tendrán a su disposición una plantilla formada por jugadoras comprometidas que continúan de la temporada anterior, como Taina Ferrer, Sandra Martínez o Andrea Belaunzarán, así como jugadoras jóvenes destacables, algunas de las cuales ya debutaron la pasada temporada en categorías nacionales, y que han obtenido tan buenos resultados en los campeonatos autonómicos y en los campeonatos de España cadete y juvenil.

Temas

Voleibol

Xátiva