Xàtiva incorpora 25 personas en riesgo de exclusión a través del Plan de Empleo de Inclusión Social El proceso fue denunciado por el PP tras los reparos de Intervención aunque el programa lleva en funcionamiento desde el año 2016

Martes, 9 de septiembre 2025

El Ayuntamiento de Xàtiva ha recibido a las 25 personas beneficiarias del Plan de Empleo de Inclusión Social 2025-2026, que trabajarán durante los próximos 12 meses en diferentes departamentos municipales.

Con un presupuesto de 613.563,23 euros, estas personas trabajarán a jornada completa de 35 horas hasta el 8 de septiembre de 2026. Se trata de personas en situación o riesgo de exclusión social y el objetivo es mejorar su calidad de vida en los ámbitos personal, social, laboral y económico.

Estas incorporaciones pretenden, según explican desde el Consistorio, ofrecer una oportunidad de inclusión a aquellas personas que, por su realidad actual, necesitan un apoyo específico para avanzar en su itinerario vital, con la condición de ser usuarias habituales de los servicios sociales municipales del Ayuntamiento de Xàtiva.

En concreto, tres personas se incorporarán a Cultura para tareas de conserjería en el Museo, en la Casa de Cultura y en el CCX; y dos más al departamento de la Mujer como conserjes en la Casa de les Dones.

También se reforzarán los servicios de Juventud y OXI con un conserje cada uno, así como Bienestar Social, que contará con cuatro incorporaciones distribuidas entre la recepción, el Servicio de Ayuda a Domicilio y el mantenimiento de la Placeta.

Además, un conserje prestará servicio en Alcaldía, otro en el Conservatorio, uno en la Biblioteca y otro en el departamento de Educación, que dará apoyo en un colegio durante la mañana.

La Brigada Municipal contará con tres nuevos peones de servicios, la Brigada Agrícola con tres peones, Parques y Jardines con tres personas asignadas al jardín del Palasiet, y se reforzará también el Cementerio con un peón adicional.

Cabe recordar que la pasada semana el Partido Popular denunciaba que no se había realizado el proceso de selección garantista porque no se había hecho público y se amparaba en el informe de reparo de Intervención. Desde el equipo de Gobierno se recordaba que no era una oferta de empleo público como tal y que es el equipo de Servicios Sociales el que lleva a cabo la baremación en base a un listado que envía el Servicio de Empleo y que se trata de ofrecer una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social.

Evolución del programa

De hecho, desde el Consistorio recuerdan que este Programa se puso en marcha en en 2016. El punto de partida fue la preocupación del equipo de gobierno por la realidad de un sector de la población con dificultades de integración social y con escasas oportunidades de acceso al mercado laboral.

Así nació el primer Programa PI, con 15 personas beneficiarias, que rápidamente se consolidó y amplió a otros colectivos como personas con diversidad funcional, mujeres con baja ocupación o personas en alto riesgo de exclusión.

La pandemia de la Covid-19 supuso un nuevo punto de inflexión, abriendo la puerta a perfiles especialmente afectados por la crisis sanitaria y económica.

A lo largo de estos años, el programa ha ido incorporando mejoras cualitativas, como la extensión de la jornada laboral a tiempo completo y la reducción de etiquetas que podían generar estigmatización, hasta desembocar en el Plan de Empleo municipal iniciado en 2022.

En total, más de 300 personas han tenido una oportunidad laboral dentro de estas iniciativas, lo que ha permitido no solo su inclusión social y económica, sino también el fortalecimiento de los servicios municipales en áreas tan diversas como cultura, educación, juventud, bienestar social, medio ambiente o igualdad.