El PP de Xàtiva denuncia la falta de transparencia en el proceso de selección del Programa de Inserción Social municipal

El inicio del nuevo curso político reaviva el enfrentamiento entre el Partido Popular de Xàtiva y el equipo de gobierno, esta vez por la gestión del programa POTS (Programa de Orientación al Trabajo y la Sociedad). Los populares acusan de «falta de transparencia» en el proceso de selección, mientras el equipo de gobierno recuerda que no se trata de un programa de empleo convencional como quieren hacer creer.

El PP se basa en el informe de reparo de Intervención municipal y critican la decisión del alcalde, Roger Cerdà, de «levantar el reparo de Intervención» para continuar adelante con el programa pese a las advertencias técnicas.

En concreto, el informe de Intervención del pasado 25 de agosto alertaba sobre la falta de publicación oficial de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y el Diari de la Generalitat, así como el uso de un censo «ya baremado» que, según Sanchis, vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad, y la ausencia de un informe de sostenibilidad financiera actualizado, dado que las condiciones económicas actuales difieren de las de 2022.

«Cuando un gobierno evita la publicidad oficial, utiliza listados cerrados y rehúye informes financieros actualizados, tendrá que explicarles a los casi 2.000 parados que tiene Xàtiva por qué no pueden participar libremente en un plan de empleo del Ayuntamiento», denuncia Sanchis.

Desde el PP se exige la publicación inmediata de las bases completas, la retirada del censo prebaremado y la solicitud urgente de un informe económico actualizado. «Estamos hablando de empleo público, de dinero de todos los vecinos, y no se puede gestionar con oscurantismo», concluye.

Por su parte, desde el Ayuntamiento han salido al paso de las críticas del PP asegurando que el programa POTS no es un plan de empleo como tal, sino una iniciativa de inserción social dirigida a personas en riesgo de exclusión, seleccionadas por los Servicios Sociales municipales, de una lista que previamente envían el Servicio de Empleo.

Desde el Consistorio se acusa al PP de «manipulación informativa» y de volver a poner en entredicho, un año más, un programa que ha demostrado su eficacia y que nada tiene que ver con los llamados «minijobs» impulsados en el pasado por gobiernos populares.

«El POTS es una evolución del programa PI, financiado siempre con fondos municipales, y no tiene nada que ver con el modelo de precariedad laboral del PP de la época Rus», defiende el gobierno local y recuerdan que Xàtiva presenta actualmente las mejores cifras de ocupación de los últimos 20 años.

El informe de reparo de Intervención hace referencia a la necesidad de la publicidad de las bases y la convocatoria del proceso selectivo como establece las leyes del régimen local y del estatuto del empleado público, no contemplada en la propuesta de decreto de alcaldía. «A criterio de esta intervención sería necesaria la publicación en los diarios (BOP y Diari Oficial GVA)» y apunta que es necesario que el contenido de las bases «cumplan con los requisitos mínimos previstos en la Ley 4/2021, de la Función Pública Valenciana, especialmente respecto a la concreción del proceso selectivo que deberán realizar los aspirantes. No se puede dar cumplimiento a este requisito cuando en el mismo acuerdo se propone aprobar la convocatoria del plan de empleo y el censo de las personas ya baremadas que formarán parte de dicho plan», se expone.

Con respecto al informe de sostenibilidad financiera, Intervención explica que tan sólo consta una diligencia donde se indica la vigencia del informe de la Dirección General de fecha de junio de 2022. Una vigencia, que según Intervención recuerda que está subordinada a que se mantengan las condiciones competenciales, económicas y de sostenibilidad financiera. «Las condiciones de sostenibilidad financiera del Ayuntamiento de Xàtiva han variado respecto a las existentes en el ejercicio 2022», se indica y, por tanto «se debería haber pedido con la antelación necesaria este informe vinculante».

El alcalde, como órgano competente en resolver estas discrepancias, ha resuelto levantar el reparo de Intervención amparándose en el informe del Servicio de Gestión de Recursos Humanos y Procedimientos Disciplinarios en el que informa favorablemente para levantar el reparo efectuado por la Intervención.