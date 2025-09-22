Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El último milagro de Cavadas: opera de la rodilla a un paciente con tejidos de su tobillo
El Ayuntamiento iniciará un campaña informativa. LP

Xàtiva implantará a partir de octubre el contenedor marrón de materia orgánica

El Ayuntamiento inicia una campaña de educación ambiental para informar a la ciudadanía sobre cómo hacer uso del mismo

R. X.

Xàtiva

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:08

El Ayuntamiento de Xàtiva, a través de la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura, iniciará a partir del 1 de octubre la implantación del contenedor marrón para residuos orgánicos en todo el término municipal, lo que supondrá la recogida separada de la materia orgánica, que permitirá reducir los residuos que acaban en el vertedero.

La implantación del contenedor marrón responde al cumplimiento de la Ley 7/2022, de 8 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como a su transposición a nivel autonómico mediante la Ley 5/2022 de la Comunitat Valenciana.

Ambas leyes establecen que los municipios están obligados a implantar la recogida separada de biorresiduos (restos de comida o pequeños residuos vegetales). De esta manera, separando los biorresiduos desde casa y depositándolos en el contenedor marrón, se conseguirá reducir la llegada de residuos mezclados a las plantas de tratamiento, lo que facilitará una gestión más optimizada.

Además, al estar correctamente separados, las plantas pueden someter estos biorresiduos a un proceso natural, transformándolos en compost para fertilizar los campos. De esta forma, se mejora la calidad del suelo y se obtienen más beneficios para el medio ambiente.

Para que toda esta información llegue a la ciudadanía, el consistorio ha puesto en marcha una campaña de educación ambiental con el fin de informar a la ciudadanía sobre este nuevo contenedor marrón, qué tipos de residuos deben depositarse en él, como restos de comida, café, té, cáscaras de fruta o verdura, y qué residuos deben seguir depositándose en el contenedor de la fracción resto a partir del 1 de octubre.

Además, a todas las personas que se acerquen al expositor de información (ubicado los martes y viernes de 9 a 13h en la plaza del Mercat), se les entregará un paquete de bolsas compostables para depositar los biorresiduos, así como una guía doméstica con esta información. Este punto servirá también para resolver dudas en relación con la gestión general de residuos. Asimismo, se realizarán próximamente charlas informativas tanto a nivel asociativo como escolar.

Este paso permitirá que Xàtiva avance hacia una gestión de residuos más eficiente, sostenible y adaptada a los estándares de la economía circular a escala europea, estatal y autonómica.

