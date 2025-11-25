Xàtiva finaliza la instalación de cámaras de vigilancia en los accesos del Carraixet Un total de 34 dispositivos en 28 ubicaciones reforzarán la seguridad en los diseminados

R. X. Xàtiva Martes, 25 de noviembre 2025, 16:43

El Ayuntamiento de Xàtiva ha finalizado la instalación de las cámaras de vigilancia en los accesos principales del Carraixet, una actuación que refuerza el dispositivo municipal de seguridad y que forma parte del proyecto de control del tráfico y mejora de la vigilancia en todo el término municipal.

Esta intervención completa el despliegue iniciado durante el mes de noviembre, periodo en el que se han instalado diversas cámaras en puntos estratégicos de Bixquert y los diseminados, una de las zonas más amplias y dispersas de Xàtiva y donde se había detectado la necesidad de reforzar la seguridad.

El proyecto incluye la instalación total de 34 cámaras en 28 ubicaciones del término municipal y ha sido adjudicado a la empresa Tradesegur SA por un importe de 80.088 euros. Las cámaras colocadas, tanto en Bixquert como en los accesos del Carraixet, incorporan tecnología de última generación para garantizar una vigilancia eficaz y una respuesta rápida ante cualquier incidencia. Entre ellas destacan las cámaras LPR, capaces de reconocer matrículas y transmitir información en tiempo real, así como cámaras fijas y PTZ que permiten un control dinámico y panorámico de los espacios.

Según ha explicado la concejala de Seguridad Pública, Xelo Angulo, «entre las medidas más importantes que está poniendo en marcha el Ayuntamiento en materia de seguridad destaca la instalación de estas cámaras, que persiguen un doble objetivo: controlar de manera exhaustiva el tráfico a través de las principales vías de acceso y proteger tanto las dependencias municipales como los espacios públicos más transitados».

Angulo ha subrayado, además, que la seguridad continúa siendo una prioridad para el Consistorio, especialmente en zonas residenciales como Bixquert, donde se quiere garantizar la tranquilidad de todas las personas que viven allí de manera habitual o temporal.