Xàtiva exige a la Vicepresidencia de Servicios Sociales una financiación adecuada para los Itinerarios de Inclusión Social El pleno municipal aprueba el nuevo Contrato Programa de la Conselleria pero con el reproche del equipo de gobierno de que no recoge las necesidades reales de la ciudadanía

B. González Xàtiva Jueves, 1 de mayo 2025, 12:58 Comenta Compartir

El pleno municipal aprobó por unanimidad el contrato programa entre la Vicepresidencia y Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, y el Ayuntamiento de Xàtiva, para la colaboración y coordinación interadministrativa y financiera en materia de Servicios Sociales, entre los años 2025 y 2028.

No obstante, también salió adelante, con los votos de los grupos del equipo de gobierno (PSPV y Xàtiva Unida) una moción en la que se exige a Conselleria una financiación adecuada principalmente por la infrafinanciación del Centro de Día que atiende a personas con Alzheimer, Pérez -Bruchetti.

«Después de cuatro meses largos pendientes, la propuesta del Contrato-Programa no se adecúa ni en tiempo ni en forma para atender a todas las necesidades para prestar los servicios», manifestó la concejala del PSPV-PSOE y responsable del área de Bienestar Social, Xelo Angulo, quien apuntó que se trata de una «financiación mínima y continuista», que no contempla los nuevos servicios que exige adaptar la ley, ni el nuevo decreto de tipologías. No obstante, apuntó, «por responsabilidad vamos a aceptar la propuesta literal de la Conselleria y vamos a votar a favor».

Sin embargo, defendió la moción presentada para exigir más financiación. La edil aseguró que se trata de una moción «en tono amable, muy técnico, en el que se evalúan cada uno de los números de cada partida» y que expone las reivindicaciones «técnicas y alegaciones que se han hecho llegar a la Conselleria, porque no hemos tenido respuesta».

Al respecto, recordó que desde hace año y medio tienen solicitada la modificación económica para poder licitar el contrato para el Centro Pérez-Bruschetti, que se está teniendo que prorrogar para poder mantener servicios como el transporte, médico o comedor de las personas con dependencia.

La portavoz de Xàtiva Unida, Amor Amorós, incidió en la misma idea. «Esperábamos que con el retraso hubieran cambios, pero la sorpresa es que la Conselleria ha enviado un contrato programa continuista».

«Entendemos que la colaboración con la Conselleria y la coordinación es muy necesaria y, aunque a través de otros espacios reclamaremos las cuestiones que creamos necesarias, vamos a votar a favor del texto porque el sistema de atención no puede parar y nuestra ciudadanía se merece que hagamos el esfuerzo de continuar, de momento, con los medios que nos han ofrecido», manifestó.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular Marcos Sanchis puso en valor «el esfuerzo que ha hecho la Generalitat, que no se ha cerrado en banda en ningún momento para mejorar los servicios» y resaltó que con respecto al anterior contrato se producía un incremento de 46 millones para el periodo 2025-2028.

Sanchis lamentó la moción presentada que calificó de «paripé basado en la falta de lealtad institucional». También recriminó que con el gobierno del Botánico el gobierno local no elevara queja para reclamar más financiación. «En vez de decir que les falta dinero, lo que tenían que hacer es mirar por qué ocurre y gestionarlo mejor».