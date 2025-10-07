Xàtiva estrecha lazos culturales con con la localidad búlgara de Kazanlak La alcaldesa Galina Stoyanova ha sido recibida por la corporación municipal y ambos municipios sientan las bases para un futuro hermanamiento | En la Costera hay 6.000 ciudadanos búlgaros residiendo

R. X. Xàtiva Martes, 7 de octubre 2025, 17:41 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Xàtiva ha recibido este martes la visita institucional de la alcaldesa de la ciudad búlgara de Kazanlak, Galina Stoyanova, quien ha sido acogida por el alcalde Roger Cerdà y parte de la corporación municipal. En el encuentro, en el que también ha estado presente la cónsul de Bulgaria en Valencia, Nadia Krasteva, se han sentado las bases de un futuro hermanamiento entre ambas ciudades, unidas por su apuesta por la cultura, el patrimonio y el turismo como motores de desarrollo sostenible.

Stoyanova ha firmado en el Libro de Honor de la ciudad, y posteriormente se ha reunido con un equipo técnico del Ayuntamiento para tratar cuestiones relativas a la cultura, la promoción turística y la colaboración institucional. La jornada ha incluido también una visita a la asociación Balcan, que agrupa a la comunidad búlgara de Xàtiva, una de las más numerosas de la ciudad y símbolo de la convivencia y la diversidad.

El alcalde Roger Cerdà ha destacado la importancia de este encuentro, que «no es solo un gesto protocolario, sino una oportunidad para establecer puntos de colaboración y amistad entre nuestras comunidades».

Según Cerdà, «Xàtiva y Kazanlak compartimos un profundo aprecio por nuestra historia y patrimonio, y el orgullo por nuestras fiestas y tradiciones. Apostamos por la cultura y el turismo como motores de un futuro sostenible».

El alcalde ha recordado además que «el futuro de nuestras ciudades pasa por estas alianzas internacionales que nos enriquecen y nos ayudan a mirar más lejos», y ha anunciado que el próximo paso será la visita de una delegación de Xàtiva al Festival de las Rosas de Kazanlak, durante el próximo mes de junio.

Por su parte, Galina Stoyanova ha expresado su agradecimiento por la acogida y ha subrayado que «Kazanlak y Xàtiva son ciudades históricas que mantienen sus tradiciones, mejoran la vida de sus ciudadanos y piensan en las próximas generaciones». La alcaldesa ha invitado a los vecinos y vecinas de Xàtiva a visitar su ciudad, capital del Valle de las Rosas, conocida internacionalmente por su producción de aceite de rosa y por su legado tracio, Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Stoyanova ha reconocido también «la buena labor del Ayuntamiento de Xàtiva en la preservación de su patrimonio y en la promoción cultural y turística de la ciudad», y ha anunciado su voluntad de crear comités de trabajo conjuntos para fomentar el intercambio cultural, gastronómico y educativo entre ambas ciudades.

Cabe recordar que en la comarca de la Costera se estima que actualmente viven unos 6.000 vecinos y vecinas de origen búlgaro, de los cuales más del 10% están empadronados en Xàtiva.

La visita de la delegación búlgara continuará este miércoles con un recorrido por el Castillo y el casco antiguo de Xàtiva, una visita a la empresa Balkanica, y la asistencia al concierto institucional del 9 de octubre.

Kazanlak, capital del Valle de las Rosas

La ciudad de Kazanlak, situada en el corazón de Bulgaria, es conocida en todo el mundo como la capital del Valle de las Rosas, una extensa región dedicada al cultivo de la rosa damascena, de la cual se extrae el prestigioso aceite de rosa búlgaro, uno de los más valorados internacionalmente. Esta tradición, que se remonta a más de tres siglos, ha convertido a Kazanlak en un referente de la industria perfumera y en un símbolo de la identidad nacional búlgara. Cada año, durante los meses de mayo y junio, la ciudad celebra el Festival de las Rosas, una fiesta popular de gran relevancia cultural y turística que atrae visitantes de todo el mundo.

Además de su vínculo con la rosa, Kazanlak destaca por su rico patrimonio histórico y arqueológico, ya que se encuentra en el centro del conocido Valle de los Reyes Tracios, una zona repleta de tumbas reales y monumentos de la civilización tracia. Su tesoro más

emblemático es la Tumba Tracia de Kazanlak, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, uno de los testimonios más excepcionales del arte funerario antiguo.