Xàtiva contará con más de 80 actividades navideñas bajo el lema 'Viu el Nadal' El día 5 de diciembre se inaugurarán del Belén y de la exposición de Playmobil que presentan novedades que el Consistorio no ha querido aún desvelar

Más de 80 actividades culturales, familiares, musicales y solidarias conforman la programación navideña de Xàtiva bajo el lema 'Viu el Nadal a Xàtiva', que se inaugurará el 5 de diciembre, con la apertura del belén monumental, uno de sus principales reclamos turísticos.

Según ha explicado la concejala de Cultura Festiva, Maria Beltrán, El montaje, a cargo de la empresa Serovial, incorpora novedades que se revelarán el mismo día de la inauguración, un acto festivo que incluirá música del grupo setabense AC/DX Dixie, animación, lluvia de confeti y reparto de palomitas y donuts para los más pequeños. Este año, las urnas solidarias del Belén destinarán los fondos recaudados a la investigación contra el cáncer, tras el éxito solidario de la edición pasada donde se recogieron más de 10.000 euros para los municipios afectados por la dana.

Además, el recorrido navideño de belenes incorpora dos propuestas más: el Belén tradicional panorámico de José Enrique Martí Pastor, visitable del 13 de diciembre al 6 de enero en la calle Abat Pla; y el Belén monumental hebreo de Ximo Garcia Torres y Rubén Garcia Morales, ubicado en la iglesia de San Francisco y abierto del 15 de diciembre al 6 de enero.

Asimismo, la Glorieta José Espejo volverá a acoger del 5 al 31 de diciembre el Mercado de Navidad, una iniciativa impulsada por Adexa y Gastro Rod-Arte en colaboración con el Ayuntamiento. Contará con 16 casetas y 5 food-trucks, así como con una intensa programación de talleres, música en directo y actividades familiares todos los fines de semana.

El concierto del grupo Sin Complejos dará inicio a la programación, que incluirá concursos infantiles, talleres creativos, espectáculos de danza, juegos tradicionales, «pequediscos», conciertos de jazz y actividades especiales como una degustación de turrones o la Fiesta de Fin de Año.

La propuesta pretende reforzar el comercio local y convertir el centro urbano en un espacio de convivencia, ocio y participación ciudadana durante todas las fiestas.

Por otra parte, el Espai Cultural Sant Domènec repetirá como escenario de la esperada Exposición de Playmobil, que contará con 11 dioramas, entre los cuales destaca la representación de la entrada de Jaume I en Xàtiva.

La muestra podrá visitarse con entrada gratuita en horario de mañana y tarde, y mantendrá el sorteo de tres cajas de Playmobil que ya tuvo una gran acogida el año pasado. Las novedades de la edición no se conocerán hasta el día de su apertura.

Otros eventos

La programación navideña incorpora numerosas actividades que refuerzan la participación ciudadana y el carácter solidario de las fiestas. El 20 de diciembre se celebrará la III Parenoelada Motera Solidaria, organizada con Moto Ruta Xàtiva y destinada este año a recaudar fondos para Axatea, con un recorrido que atravesará la ciudad y las pedanías e incluirá una parada especial en Torre de Lloris.

Las asociaciones culturales locales (Música Vella, Música Nova, Colla la Socarrà y Escola de Danses) ofrecerán actuaciones en el escenario situado frente al Ayuntamiento, junto con conciertos de centros educativos y el tradicional concierto Gospel del Centro Evangelista Bautista.

El 31 de diciembre, el Home dels Nassos recorrerá la Albereda a partir de las 11h, y del 2 al 6 de enero, la Plaza del Mercat y alrededores acogerán el Mercado Medieval, que ofrecerá productos artesanos y actividades infantiles.

Además, los emisarios de los Reyes de Oriente recogerán cartas los días 3 y 4 de enero, mientras que el día 5 Sus Majestades visitarán la Plaza de la Seo al mediodía y protagonizarán por la tarde una Gran Cabalgata renovada y adjudicada por primera vez mediante licitación pública a la empresa Sergio Sevilla Espectáculos, con un recorrido inspirado en cuentos y juegos infantiles y con la participación de fiestas y colectivos locales.

La programación incorpora también actividades del Gran Teatre, Juventud, Bienestar Social, Cultura, Deportes y Turismo, así como la San Silvestre 2025 (28 de diciembre), la cena de Nochevieja para las personas mayores o la Feria de Atracciones.

Según la concejala, «este también es un año de afianzamiento. Llevamos dos años desarrollando un modelo de Navidad que ha ido creciendo, consolidándose y conectando muy bien con la gente, y en esta edición continuamos en la misma línea: mantenemos aquello que funciona e incorporamos pequeñas novedades que enriquecerán todavía más la programación festiva».

