Xàtiva cierra la 775ª Fira d'Agost con una gran participación ciudadana El alcalde destaca que la ciudad «se ha llenado de vida con familias disfrutando y visitantes de todos lados»

R. D. Xàtiva Jueves, 21 de agosto 2025, 10:52

Xàtiva puso anoche punto final a la 775ª edición de la Fira d'Agost, una cita histórica que ha reunido a lo largo de una semana más de cien actividades y que ha llenado las calles de la ciudad de música, cultura, deporte, tradición y convivencia. Miles de personas han participado en una programación que ha combinado modernidad y arraigo, consolidando un año más la condición de la feria más antigua del territorio valenciano como gran referente festivo y patrimonial.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, remarcó este miércoles por la nocje, en el acto de clausura, que esta edición «nos ha vuelto a recordar por qué la Fira d'Agost es tan especial». Según explicó, «la ciudad se ha transformado y hemos visto las calles llenas de vida, familias disfrutando, visitantes llegados de todas partes y, una vez más, hemos demostrado que la feria es de todas y de todos».

Ampliar LP

Cerdà también tuvo palabras de agradecimiento para la reina de la feria, Irene Díez, y su corte de honor, «alma visible de esta edición», así como para las asociaciones, entidades, clubes, trabajadores municipales, servicios de seguridad y emergencias, con un recuerdo especial a los bomberos, y para toda la ciudadanía: «Si algo ha caracterizado la Fira d'Agost 2025 ha sido la gran participación. Cerramos el capítulo número 775 de nuestra querida fiesta con orgullo de lo que hemos vivido y esperanza en lo que nos queda por vivir juntos».

Por su parte, Irene Díez López subrayó que «la feria de 2025, la del aniversario, siempre será nuestra». También agradeció el apoyo recibido y la ilusión compartida. «Ha sido muy difícil poner el punto final, porque este año hemos hecho historia y me siento profundamente orgullosa de mi ciudad y de todos vosotros», aseguró.

La clausura, celebrada en la Murta, contó con la asistencia de la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marian Cano. También estuvieron presentes el resto de la corporación municipal, alcaldesas y alcaldes de las localidades vecinas y numerosas autoridades y representantes de la sociedad civil.

Al finalizar el acto protocolario tuvo lugar el espectáculo 'The Beatles Symphonic Fantasy', que combinó la majestuosidad de una orquesta sinfónica, los arreglos del maestro Damián Mahler y la pasión de músicos seleccionados por The Cavern Club, rindiendo un sentido homenaje a una de las bandas más populares de la historia. Posteriormente, y como colofón, se disparó un castillo de fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia Hermanos Caballer.