Arranca la Fira d'Agost de Xàtiva en su 775 aniversario Irene Díez López ya es oficialmente la Reina de la Fira | La cita de este 15 de agosto es la carrera de motos en circuito urbano

R. X. Xàtiva Viernes, 15 de agosto 2025, 10:42

El espacio escénico de la Murta acogió anoche la inauguración de la Fira d'Agost 2025, coincidiendo con su 775º aniversario, y lo ha hecho con el acto de nombramiento oficial de Irene Díez López como Reina de la Feria, junto a su Corte de Honor, y con un fin de fiesta a cargo del gran circo acrobático de China.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, manifestó en su intervención que «este año volvemos a apostar por una feria diversa, segura, inclusiva y accesible. Hemos creado espacios para todas las edades y colectivos, hemos mejorado las condiciones de accesibilidad, hemos implementado servicios para reducir el impacto acústico en el recinto ferial y hemos reforzado los puntos de atención y prevención. Somos una ciudad que quiere una Feria en la que todas y todos se sientan seguros, representados y escuchados».

Cerdà añadió que «la Feria también es un motor económico, ya que comerciantes, hosteleros, autónomos y artesanos encuentran en ella una oportunidad para mostrar su trabajo. La dinamización del tejido comercial es también un objetivo fundamental, y por eso continuaremos trabajando para ofrecer un modelo de Feria equilibrado, sostenible e integrador».

Por su parte, la Reina de la feria, Irene Díez, incidió en el 775 aniversario. «Nadie podía imaginarse siglos atrás lo que hoy significaría la Fira, una semana que une pasado, presente y futuro. De aquella feria de comerciantes y artesanos que venían de todas partes, a un evento que combina cultura, gastronomía, espectáculo y tradición. Una fiesta marcada año tras año por la huella de distintas generaciones que han luchado por mantener vivo el espíritu de la Feria y de nuestra identidad».

Junto a Irene también se ha presentado su Corte de Honor, conformada por Zaira Bellver Carmona, Anna Santamaría Juan, Nuria Palao Rico y Alba Benavent Ortega; acompañadas por Antoni Díez López, Francesc Segrelles Quesada, Martín Ramón Pardo, Pau Martí Cháfer y Roberto Pérez Calderón.

Neus Alborch presentó el acto, en el que también ha participado el cuarteto de cuerda Sons de Dones, interpretando piezas como el poema «Veles e vents», de Ausiàs March,

en versión de Raimon. Asimismo, se ha realizado la lectura del privilegio otorgado por Jaume I, mediante una caracterización del propio Rey de la Corona de Aragón, quien ha sido el encargado de darlo a conocer.

La parte protocolaria ha dado paso posteriormente al gran circo acrobático de China, un espectáculo que combinó equilibrios, malabares y grandes ejercicios acrobáticos que han dejado boquiabiertos a todos los asistentes en la Murta.

Ampliar Penal de 'Garrot als residus'. LP «Garrot als residus: recicla», e expositor sostenible de la fira La Fira de Xàtiva cuenta este año con un stand en el que un equipo de educación ambiental ofrecerá información relativa a la gestión de los residuos en el municipio, dentro de la campaña de concienciación ambiental y e la que la ciudadanía conocerá los detalles sobre la correcta separación de residuos y su adecuada disposición en los contenedores correspondientes, así como la importancia de contribuir a una ciudad más limpia y sostenible. Para acercar más estos mensajes se va a sortear una cena y una noche de hotel en el Hotel Montsant entre las personas que depositen en el stand de Xàtiva Sostenible una botella de plástico. El expositor estará atendido por un equipo de educación ambiental compuesto por dos personas, de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.