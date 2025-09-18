Xàtiva celebra la II jornadas de cocina abierta con motivo del Día Internacional del Turismo Ocho restaurantes ofrecerán menús especiales y recetas exclusivas y el día 27 la entrada al Castillo y a los museos será gratuita

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Turismo, Xàtiva lanza de nuevo, de la mano de la asociación de hosteleros la propuesta «Xàtiva al Paladar», las segundas jornadas de cocina abierta. A través de esta iniciativa, los amantes de la gastronomía podrán disfrutar de los menús más exquisitos elaborados por los mejores restaurantes de la ciudad a precios muy atractivos.

La cita, que se completa con otras experiencias gastronómicas y actividades turísticas, pone en valor así el potente binomio que forman el turismo y la cocina mediante la creatividad de los restauradores locales.

En esta segunda edición participan ocho restaurantes de la ciudad, que han preparado para la próxima semana menús especiales con platos diseñados para la ocasión, garantizando productos de kilómetro cero y apostando por la gastronomía local como un elemento fundamental de atracción turística.

Los establecimientos participantes son El Cullerot, La Talaia del Castell, Els Porxes, Moncho, Ca Conxa, Ganesh Cocina Ecléctica, Sait Dia i Nit y Public Mercat. Los precios de los menús oscilan entre los 25 y los 35 euros.

La celebración se completa con actividades paralelas durante el fin de semana del 27 y 28 de septiembre. El sábado el público podrá disfrutar de la entrada gratuita al Castillo y a los museos municipales (con la gratuidad también del tren turístico durante esa jornada), así como también están previstas durante el fin de semana las visitas guiadas del festival Open House Valencia en Xàtiva, que abrirán las puertas de diversos espacios patrimoniales singulares.

