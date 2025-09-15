R. X. Xàtiva Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:52 Comenta Compartir

La Casa natalicia de Alejandro VI, el Palacio del Barón del Sacre-Lliri, la Casa Fenollet, los Baños Árabes, la Casa Santandreu, el Palacio de l'Ardiaca o el Palacio del Marqués de Montortal son los monumentos arquitectónicos y arqueológicos que podrán visitarse de manera gratuita en Xàtiva, dentro del festival internacional de arquitectura Open House Valencia.

La capital de la Costera, como ciudad invitada, abre este año este festival el fin de semana del 27 y 28 de septiembre dando a conocer algunos de sus espacios más emblemáticos, muchos de ellos habitualmente cerrados al público. La actividad se enmarca dentro de la programación especial con la que la ciudad conmemora el Día Mundial del Turismo.

«Xàtiva es una ciudad con un patrimonio arquitectónico muy rico y esta iniciativa nos da la oportunidad de abrir espacios que habitualmente están cerrados para mostrarlos al público y mostrar no solo nuestro patrimonio arquitectónico sino también nuestra historia y nuestra cultura», ha remarcado la concejala de Turismo Raquel Caballero.

Al respecto, la concejala ha agradecido «a todos los vecinos y vecinas que van a abrir sus casas para poder celebrar este festival de Open House, porque sin su implicación y su generosidad no sería posible celebrarlo en nuestra ciudad».

Caballero también ha subrayado que con motivo del Día Mundial del Turismo, como es habitual, la entrada al Castillo y a los museos de la ciudad será gratuita, así como también lo será el tren turístico.

Las visitas guiadas, conducidas por voluntarios y guías turísticos, tendrán lugar sábado y domingo en horario de mañana y sábado también por la tarde, con acceso libre hasta completar aforo.

Además, el festival ofrecerá tres rutas urbanas bajo el formato Open Walks, que descubrirán a los participantes diferentes épocas y rincones de la ciudad. El sábado por la mañana se realizará la ruta «Xàtiva Medieval», mientras que por la tarde tendrá lugar «Els Patis de Xàtiva». El domingo al mediodía será el turno de «La Xàtiva dels Borja».

Estas actividades, conducidas por la Asociación Oficial de Guías de Turismo de Xàtiva, requerirán inscripción previa y gratuita.

Propuestas gastronómicas complementarias

La programación incluye también una propuesta gastronómica vinculada al patrimonio local. El sábado 27 de septiembre, a las 10:30 horas, se celebrará el «Esmorzaret Xàtiva OHV» en el Palacio Mahiques Sanç, un edificio emblemático que acogerá una experiencia que combina productos de proximidad con la singularidad arquitectónica del espacio. Para esta actividad será necesario adquirir una entrada.

Por último, la programación concluirá el domingo en Sant Domènec, donde se realizará una visita en forma de debate abierto para hablar sobre las construcciones de Xàtiva que, según el Consistorio, se encuentran injustamente en la lista roja del patrimonio.

«Como setabense, soy plenamente consciente de la riqueza patrimonial que tiene Xàtiva a la vista y también de aquella que no está a la vista de todos. Con la ayuda y el apoyo de Open House y del Ayuntamiento, este año, setabenses y de personas de otros lugares tendrán la oportunidad de descubrir algunas de esas arquitecturas que normalmente permanecen cerradas, incluyendo edificios públicos, edificios pertenecientes a la iglesia y propiedades particulares, que es una de las principales novedades dentro de un programa de estas características», ha indicado el coordinador de las actividades de Open House Valencia, Pablo Camarasa.

En Octubre: Llíria, Cocentaina y Valencia

Open House es «un festival que habla del turismo, pero no de un turismo entendido como que venga gente de la otra punta del mundo, sino un turismo para la gente local, para conocer esas puertas que habitualmente están cerradas y que de esta forma la gente se implique más en su ciudad y la conozca mejor», asegura la directora del Festival Open House Valencia, Sara Portela.

El grueso del festival se celebrará este año los días 24, 25 y 26 de octubre con multitud de visitas guiadas tanto urbanas como a decenas de edificios de Valencia. Desde hace unos años, además, el festival invita a otras localidades para que formen parte del mismo, siendo el primero de los municipios invitados Meliana, en el año 2022.

«Estamos muy orgullosos de contar este año con Xàtiva, que será la ciudad que inaugure la programación de esta edición. Pero también tenemos Cocentaina el 4 y 5 de octubre, tenemos Llíria el 18 y 19 de octubre y tenemos Manises el 8 y 9 de noviembre. Eso significa que estas poblaciones disfrutarán de un fin de semana propio con visitas culturales en diferentes espacios, públicos y privados, y rutas urbanas y experiencias gastronómicas y también alguna ponencia o charla especial», ha añadido Portela.

