Xàtiva cambia las batidas por jaulas trampa para capturar jabalíes: 36 ejemplares en una noche El Ayuntamiento contrata los servicios de una empresa especializada en el control de estos animales, que están causando accidentes y desperfectos en el diseminado, y que utiliza un sistema «más ético y sostenible»

B. G. Xàtiva Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:28 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Xàtiva puso en marcha hace meses un plan de control ante la proliferación de jabalíes en el término municipal, principalmente en el diseminado (zona de Bixquert) y ante las quejas de agricultores y vecindario de la zona que alertaron de que la alta población de estos animales estaba provocando accidentes de tráfico, además de destrozos en parcelas agrícolas e incluso daños en viviendas.

Desde la concejalía de Medio Ambiente, tras evaluar varias alternativas, se optó por un sistema considerado «más ético y viable». Y contrató a una empresa especializada en el control de la sobrepoblación de jabalíes, Ibérica Control y Capturas SL. La empresa utiliza jaulas trampa homologadas, equipadas con tecnología digital que permite un seguimiento seguro y eficiente del proceso.

Carne ecológica para centroeuropa

El procedimiento incluye una fase de atracción alimentaria, la captura y, posteriormente, el sacrificio de los animales bajo la supervisión de un veterinario, con autorización medioambiental y personal experto acreditado. Este requisito es necesario para que la carne pueda ser trasladada a un matadero de la misma empresa, donde se somete a las analíticas y controles pertinentes para su comercialización en el mercado europeo.

Países como Alemania, Bélgica u Holanda son algunos de los principales destinatarios de este producto, actualmente en proceso de obtener la certificación de carne ecológica.

En los meses que se ha implementado este sistema, que sustituye a las batidas de cazadores, se han capturado 87 ejemplares. El récord está en 36 ejemplares capturados en una sola noche, el pasado 10 de noviembre.

La empresa dispone de cuatro jaulas itinerantes, que rotan por zonas como el Carraixet, el Hospital, Torre, Puig y Bixquert, respetando en todo momento las áreas de caza.

Según los técnicos, este sistema ha demostrado una eficacia superior a las batidas tradicionales: mientras que una batida habitual captura entre 8 y 10 animales y solo se realizan 3 o 4 al año, las gábulas han permitido superar ya las 90 capturas.

La concejala de Medio Ambiente, Susana Gomar, ha explicado que el Ayuntamiento «está intentando resolver un problema de un modo ecológico y ético, revalorizando un producto cárnico y ayudando a los agricultores que sufren las pérdidas causadas por los destrozos en los campos«.

Gomar ha destacado que en Bixquert, «donde no se puede cazar por ser zona urbana, ésta es una de las pocas soluciones posibles ante los numerosos accidentes y daños registrados». Además, ha señalado que se ha logrado una subvención para este contrato, «de modo que una parte del coste no repercutirá en el presupuesto municipal».