Xàtiva adjudica por 47.587 euros la consolidación y limpieza de la antigua estación del ferrocarril Las obras para detener el progresivo deterioro del edificio tendrán un plazo de ejecución de tres meses

El Ayuntamiento de Xàtiva ha adjudicado por 47.587,26 euros las obras para la consolidación estructural del dintel de la puerta de la fachada este de la antigua estación del ferrocarril, ubicada en la calle Juan Francés, así como para la retirada de elementos sueltos en la coronación de los muros, la limpieza y el desescombro del interior del edificio. La empresa encargada de llevar a cabo estos trabajos, que tienen un plazo de ejecución de tres meses, es Powerful Construcciones SL.

El proyecto responde a la necesidad urgente de detener el progresivo deterioro del edificio. Una situación que se ha agravado por las filtraciones y los efectos de las lluvias, que han afectado a su estructura.

Los trabajos previstos incluyen el refuerzo del dintel de la fachada este mediante una subestructura metálica anclada al muro. También se procederá a la retirada manual de elementos en riesgo de caída en la coronación de los muros, como tejas y ladrillos sueltos, empleando plataforma elevadora cuando sea necesario. Además, se ejecutará el desbroce completo del interior, de unos 750 metros cuadrados, con tala de arbustos y vegetación, la retirada y gestión de basuras y escombros, y la retirada controlada de restos de fibrocemento conforme a la normativa vigente.

La antigua estación del ferrocarril de Xàtiva, inaugurada en 1854 como final de trayecto de la primera línea entre Valencia y Xàtiva, es un inmueble de gran valor histórico y patrimonial. Esta intervención se enmarca en el compromiso del consistorio con el mantenimiento y la preservación del patrimonio municipal, con el objetivo de garantizar la seguridad y conservar el valor histórico del edificio.

El concejal de Obras Públicas, Ignacio Reig, ha explicado que se trata de una actuación «muy necesaria debido al deterioro del edificio y para mantenerlo en buenas condiciones». También ha remarcado que «el objetivo es poder redactar próximamente el proyecto de rehabilitación completo del edificio para conseguir los fondos necesarios para su ejecución».