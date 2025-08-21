Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se deshincha este viernes: las horas más baratas para poner el aire acondicionado
La zona de Urgencias del centro de salud Ausiàs March. LP

Sanidad adjudica la reforma del área de Urgencias del centro de salud de Xàtiva

La Conselleria invertirá más de 300.000 euros en un espacio de 268 metros cuadrados |Se creará un nuevo box de primera atención y se dotará de mejoras a los tres actuales

R. D.

Xàtiva

Jueves, 21 de agosto 2025, 19:26

Sanidad ha adjudicado por 300.722 euros las obras de reforma en el área de Urgencias del centro de salud Ausiàs March de Xàtiva, según han informado este jueves fuentes de la conselleria. El periodo de ejecución previsto para la actuación es de tres meses y se prevé actuar sobre los 268 metros cuadrados de espacio asistencial donde se presta atención al municipio y a localidades adscritas a su zona básica de salud.

Esta obra contempla la creación de un cuarto box de primera atención a pacientes con mayor amplitud, mejora de la iluminación interior y sustitución tanto del cuadro eléctrico como de la instalación y acondicionamiento de la climatización. Además, se acondicionará también el box de críticos, se adecuará la zona de lavabos y aseos, se adaptará el mostrador y se realizarán mejoras en los boxes actuales con el fin de dotarlos de una mayor funcionalidad.

Durante las obras, se continuará prestando la atención urgente habitual. Para ello, se sectorizarán las áreas de trabajo entre atención a pacientes y espacios para profesionales, de forma que sean compatibles los trabajos de reforma con la asistencia sanitaria.

El área de urgencias del centro de salud de Xàtiva alberga uno de los puntos de atención continuada (PAC) que atiende a más población de todo el departamento de salud. En este sentido, el centro Ausiàs March dispensa atención de urgencias de Atención Primaria a las poblaciones de Genovés, Barxeta, Lloc Nou d'en Fenollet, Novetlè, Cerdà, Torrella y Llanera de Ranes, así como a la capital de La Costera.

Desde la conselleria han destacado que con esta reforma se mejora el espacio y se adapta a las necesidades asistenciales para ofrecer una atención sanitaria de calidad en un espacio más confortable, tanto para pacientes como para profesionales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El precio de vivir en una casa con piscina en Valencia
  2. 2 Desahucio exprés en Cullera de una familia que ocupó la casa de una anciana en estado vegetativo
  3. 3 Colas de jóvenes para comprar y consumir marihuana en un club privado clausurado por el Ayuntamiento de Valencia
  4. 4 Valencia abrirá una nueva residencia para mayores en 2026 con 92 plazas públicas
  5. 5 Detenido en Francia el autor del crimen de la autocaravana de Alcossebre
  6. 6 Muere Álex Kentucky, DJ en las grandes discotecas y beach club de Ibiza
  7. 7

    La misteriosa playa de Valencia contaminada y limpia a la vez
  8. 8

    El nuevo hospital de Valencia obligará a demoler cuatro edificios no previstos en la antigua Fe
  9. 9 Ocho intoxicados por humo al prender fuego un hombre a su casa en Orriols
  10. 10

    Baño ilegal un año más en las fuentes del Parque Central

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sanidad adjudica la reforma del área de Urgencias del centro de salud de Xàtiva

Sanidad adjudica la reforma del área de Urgencias del centro de salud de Xàtiva