Victoria en casa para el equipo femenino del Xàtiva Voleibol El masculino de Superliga 2 cae ante el Conqueridor en el derbi valenciano

R. X. Xàtiva Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:49

El AHORA Vóley Xàtiva de primera división nacional femenina consiguió los tres puntos en juego al vencer al conjunto murciano Grúas La Variante Molina por 3-1 (25-23,25-21,23-25,25-21). No fue un partido fácil, los parciales fueron igualados, ante un conjunto murciano luchador. En el primer set las de Rafa Mora, Pablo Tatay y Javier Martínez estuvieron algo conservadoras, los dos conjuntos se fueron tanteando, aunque las de Xàtiva obtuvieron cierta ventaja (15-12). En los momentos finales las locales se adelantaron por 23-21 momento en que los técnicos visitantes solicitaron tiempo muerto, un parón que puso emoción en un final que ganaron las de Xàtiva (25-23).

En la segunda manga las de Xàtiva salieron en tromba, trabajando muy bien en el saque y consiguiendo una ventaja de 6-1 y provocando el primer tiempo muerto del Molina Voley. Una ventaja que fueron controlando las setabenses hasta la finalización con 25-21.

El tercer set fue el más igualado del partido. Las de Xàtiva mantuvieron la tónica del parcial anterior y se trabajaron una ventaja de 10-6, obligando a las visitantes a parar el partido. Las de Xàtiva entraron en un periodo de cierta relajación, lo que hizo que las visitantes recortaron las diferencias (18-18). El partido siguió igualado, pero con un juego fluido de las murcianas, que lograron adelantarse por 20-22, momento en el que los técnicos locales solicitaron tiempo muerto. Un nuevo final emocionante, que esta vez cayó del lado visitante por 23-25.

En el cuarto set las visitantes aprovecharon la inercia del set anterior y empezaron dominando en el marcador (2- 5). Las de Xàtiva reaccionaron y le dieron la vuelta al (8-7), siendo esta vez las murcianas las que pidieron tiempo muerto. Todo transcurría igualado, aunque con ligera ventaja de Xàtiva, pero las del Molina siguieron luchando (18-19). Se apretó el final, aunque una buena reacción de las de Xàtiva, ponía tierra de por medio (21-19). Una serie de acciones positivas setabenses frenaban la reacción visitante y finalmente las de Xàtiva cerraban el partido 25-21.

La próxima jornada, sábado 29 de noviembre, el equipo setabense viaja a Andalucía para enfrentarse a las 18:30 al CV Cártama de Málaga, en un partido decisivo.

Superliga2 masculina

Por contra, el equipo de Xàtiva fue derrotado en la complicada cancha del CP Conqueridor en el Pabellón Nou Moles de la capital del Turia, en un partido bastante igualado, en el que pesaron lesiones claves en el equipo setabense, como la de Guillem García, y la de Pablo¡ Pérez, aunque pudo jugar con molestias físicas.

Fue un partido igualado para los de Daniel Mata, que tuvieron en su mano el primer set, después de luchar con gran igualdad (15-16) y colocarse posteriormente varios puntos por delante (17-21). Los locales reaccionaron y le dieron la vuelta finalmente por 25-23.

La segunda manga transcurrió con los mismos tintes de igualdad (11-11), las espadas siguieron en alto con 17-17, aunque de nuevo el conqueridor aprovechando errores no forzados del Xàtiva se puso 20-17 obligando al tiempo muerto visitante. La mayor regularidad local les hizo volver a adelantarse por 25-21.

Cambió el panorama en el tercer set (6- 10). La diferencia fue aumentando hasta el 11-19 con un equipo setabense más regular. Luchaban los del Conqueridor que querían cerrar el partido, pero con 12-21 los de Xàtiva, muy cómodos, realizaron cambios y ganaron sin problemas por 16-25.

Máxima igualdad en el cuarto y último set con los setabenses ligeramente por delante 5-7. Reaccionaron los locales, que abrieron brecha a su favor (12-9) y obligaron al tiempo muerto visitante. Los de Xàtiva lucharon y ajustaron la desventaja (17-15). El mayor acierto ofensivo y la regularidad del conjunto local les llevó a conseguir una ventaja significativa que ya impidió la reacción del conjunto de Xàtiva (22-16) en un momento clave del partido.

Finalmente, los de la capital consiguieron la victoria y sumar los tres puntos. En la próxima jornada, domingo 30 de noviembre, los de Xàtiva reciben al Collado-Villalba de Madrid, en el pabellón de voleibol a las 11:00 horas.

El Club voleibol Xàtiva se sumó a la campaña del 25N (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres) del Ayuntamiento de Xàtiva y del Consejo Superior de Deportes del Gobierno de España, publicando una fotografía con los dos equipos femeninos que jugaron en el pabellón xativí, junto a la pancarta «No a la violencia de género».