El Familycash Xàtiva voleibol vendió cara su derrota contra el Almoradí

El pasado sábado en el pabellón de voleibol, los de Borja Reyes y Daniel Mata afrontaron un partido duro contra el segundo clasificado. Los alicantinos ... dominaron en los dos primeros sets, en los que el joven equipo setabense no logró encontrar su lugar en la cancha. Sin embargo, los de Xàtiva se llevaron el tercer set, y a punto estuvieron de forzar el tie-break en el cuarto, que cedieron por la minina (23-25).

En la primera manga el dominio del Almoradí fue bastante potente, ataques efectivos en los primeros tiempos y bloqueo bien fijado, lo que limitaba las acciones ofensivas de los de Xàtiva. En la primera mitad la igualdad presidia el partido (9-10), aunque Almoradí consiguió una racha positiva (15-20), momento en el que los técnicos setabenses solicitaron tiempo muerto. En la segunda manga, la misma tónica, igualdad (8-8), pero los setabenses solicitaron tiempo muerto con 11-14, después de que no acabaran de estar afinados en ataque y cometieran errores no forzados, mientras que los de Almoradí, estaban jugando con bastante control del partido (15-20), lo que provocaba el segundo tiempo muerto de los locales.

Los alicantinos controlaron bien la situación hasta el final. Cambiaba el panorama en el tercer set, los de Xàtiva consiguieron un parcial de 5-1, con una mayor frescura en su juego y con acciones efectivas en defensa y ataque. Reaccionaba de nuevo el Almoradí, y lograban adelantarse por 8-9, teniendo que solicitar los locales tiempo muerto. Bajaba el número de errores de los de Xàtiva, que estaban defendiendo mucho mejor (17-17) y tiempo muerto del Almoradí, que tuvieron que solicitar el segundo con 24-23, con un equipo de Xàtiva presionando lo indecible, con el apoyo del público.

Los setabenses cerraron el set con buenas acciones de saque (27-25). El cuarto set empezó de nuevo fuerte para los setabenses (4-1), aunque el Almoradí aún no había dicho la última palabra, (16-18), y tiempo muerto del Xàtiva. El partido transcurría igualado, no había un claro dominador (21-22), hasta llegar a un final de infarto, en el que los de Xàtiva a punto estuvieron de forzar el set de desempate, aunque el mayor acierto del Almoradí llevó al 23-25.

Ahora, para la próxima jornada, los de Xàtiva se desplazan a Parla (Madrid) para jugar el domingo 9 de noviembre a las 13:30 horas.