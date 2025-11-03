Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia que un frente frío barrerá de lluvias España y la Comunitat Valenciana esta semana
Un jugador salta para rematar en la red durante el encuentro LP

El Familycash Xàtiva voleibol vendió cara su derrota contra el Almoradí

El equipo de La Costera no pudo con el segundo clasificado tras no poder forzar el tie-break en el cuarto set

R.D.

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:23

Comenta

El pasado sábado en el pabellón de voleibol, los de Borja Reyes y Daniel Mata afrontaron un partido duro contra el segundo clasificado. Los alicantinos ... dominaron en los dos primeros sets, en los que el joven equipo setabense no logró encontrar su lugar en la cancha. Sin embargo, los de Xàtiva se llevaron el tercer set, y a punto estuvieron de forzar el tie-break en el cuarto, que cedieron por la minina (23-25).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  4. 4 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  5. 5

    Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»
  6. 6

    Los cuatro escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  7. 7 Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro
  8. 8 La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba
  9. 9

    La madre de Juanjo, la sociedad musical y el juego del gato y del ratón: esperando a Maribel en Catarroja
  10. 10

    Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Familycash Xàtiva voleibol vendió cara su derrota contra el Almoradí

El Familycash Xàtiva voleibol vendió cara su derrota contra el Almoradí