Los vecinos de Senda Cinc Germans de Ontinyent pasan a la movilización: preparan una manifestación para exigir el fin de los malos olores «El verano ha sido horrible. La situación está afectando a nuestra salud mental», denuncian

B. González Ontinyent Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:19

El hartazgo y la desesperación del vecindario de la Senda Cinc Germans de Ontinyent está llegando a su límite. No aguantas más después de un verano que para ellos ha vuelto a ser insoportable por los olores que han tenido que soportar y el aire que han tenido que aspirar. «El verano ha sido horrible», asegura la portavoz de la asociación vecinal, Carmen Coll, quien insiste, como ya lo hiciera a principios de verano, que se sienten engañados.

Todo ello, después de que en el mes de febrero, en una reunión en la Conselleria de Medio Ambiente, parecía que podrían ver una luz al final del túnel y albergaran la esperanza de que por fin se iba a solucionar el problema que llevan denunciando desde hace dos décadas, pero que han intensificado en los últimos años porque está afectando a su salud.

En dicha reunión, se anunciaba que la empresa Recioil Valencia SL, especializada en la gestión de residuos, se hacía con la empresa Bleachont SL, cuya depuradora es el origen de esos malos olores. Una empresa que desde noviembre de 2024 está en situación concursal, que aún no se ha resuelto (se sigue en el juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia) y que, por lo tanto, aún no ha podido producirse el cambio de titularidad para que los nuevos propietarios puedan implementar las mejoras que presentaron y se comprometieron en dicha reunión.

Mientras tanto, la situación continúa porque la depuradora sigue activa y los vecinos se preguntan que si hay actividad, alguien debe estar al frente y debe ser el responsable al que las autoridades competentes, en este caso la Conselleria, pueda instar a tomar las medidas para evitar las emisiones.

«Nos consta que desde el Ayuntamiento se han trasladado multas. La nueva empresa dice que aún no están al frente porque aún no se ha resuelto el concurso en el juzgado y la anterior empresa tampoco se hace responsable. Se pasan la pelota de unos a otros y mientras nosotros seguimos con el problema, es más, ha ido a peor porque hemos notado que hay más movimiento de cubas que llegan a la depuradora de todas partes de España», subraya Carmen.

Es por ello, que van a manifestarse ante las puertas de la empresa para exigir que se resuelva el problema. Aún no hay fecha, porque la autorización tienen que cursarla ante la Delegación del Gobierno, pero tienen claro que tiene que pasar a la acción. Sobre todo, cuando en el mes de junio volvieron a ponerse en contacto con la dirección general de Medio Ambiente y la respuesta que obtuvieron es que el problema ya estaba solucionado por su parte.

«Se trata de un problema de salud. Ya estamos afectados psicológicamente. Hay una niña de 13 años obsesionada porque se despierta gritando que se ahoga. El olor no tiene día, hora o fecha, puede aparecer a las dos de la tarde, a las 3 de la mañana o a las 7 de la tarde… no se acaba y tememos que además de nuestra salud mental también pudiera estar afectando a nuestra salud física», insiste.

La portavoz de la asociación recuerda y reitera que no es sólo un problema de estos vecinos, que afecta al polígono industrial, a sus trabajadores y a los establecimientos de alimentación que hay en la zona; pero también al municipio al alumnado de varios colegios próximos y a los usuarios de un centro de salud cercano también.

Los vecinos también van a consultar con abogados especialistas en estos temas no descartando promover acciones legales.