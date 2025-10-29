Los vecinos de l'Alcúdia de Crespins pagarán 49,35 euros por la tasa de recogida de basura El pleno aprueba la modificación de la ordenanza con las críticas de los grupos de la oposición por la insuficientes bonificaciones

B. González L'Alcúdia de Crespins Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:04

El pleno de la Corporación municipal de l'Alcúdia de Crespins ha aprobado, con los votos a favor del equipo de gobierno (PP) y en contra de Compromís y PSPV, la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa de basura. Así, la tasa aprobada es de 49,35 euros para los domicilios particulares. Los establecimientos comerciales pagarán 74 euros; 255 euros los supermercados; 167,86 los restaurantes; bares, cafeterías y pubs, 130,05 euros ; las oficinas bancarias y despachos profesionales, 120 euros; los talleres 126,50 euros y el resto de industrias 220,35 euros.

La ordenanza contempla bonificaciones del 25% en la cuota domiciliaria para hogares donde haya al menos una persona con discapacidad reconocida de al menos el 34%; hogares en riesgo de exclusión social según informe de los servicios sociales municipales y hogares donde haya un miembro que padezca una enfermedad rara.

Unas bonificaciones que para los grupos de la oposición son insuficientes, además de criticar el rechazo a las alegaciones presentadas.

Pepe Garrigós, portavoz de Compromís, tras agradecer a la concejala de Medio Ambiente, Noemí González, que al menos les haya reunido para informarle de la misma, lamentó que no se haya consensuado y que «las bonificaciones se quedan cortas». Considera que «la nueva tasa no es ni socialmente justa ni ambientalmente responsable, puesto que aplica cuotas iguales para todos e ignora el principio de «pago por generación» que marca la Ley. Todo el mundo paga lo mismo, recicle o no, viva solo o en una familia numerosa. Esto es un modelo anticuado e injusto».

Garrigós también ha criticado la falta de participación y transparencia en la elaboración de la ordenanza y ha anunciado que presentarán alegaciones en la fase de exposición pública.

El portavoz socialista, Roberto Granero, ha lamentado, por su parte, que se haya optado por salir de la Mancomunidad para el servicio de recogida y que el gobierno del PP de l'Alcúdia de Crespins haya apostado por el modelo del quinto contenedor. Ha criticado que la ordenanza aprobada priorice la parte económica y no la medioambiental, así como los criterios de las bonificaciones. Granero ha advertido que lo que ahora se quiere ahorrar, a medio o largo plazo costará más a través del COR.

Subida de 11 euros

Desde el equipo de gobierno, la concejala de Medio Ambiente, Noemí González, ha reconocido su error en la fase de participación pública: «pensaba que se hacía ahora» y ha recordado que las ordenanzas son vivas. «Cuando tengamos el análisis del primer año, se valorará y se puede rectificar, pero no podemos comenzar la casa por el tejado», ha dicho en referencia en aplicar bonificaciones en función de quién más reciclaje.

González ha añadido que la intención del gobierno local es que el impacto del cambio de la ordenanza no sea mucho para los ciudadanos y que gracias al modelo elegido, el del quinto contenedor en lugar de la recogida puerta a puerta, los vecinos de l'Alcúdia de Crespins tendrán una subida en el recibo de 11 euros.

Al respecto, el alcalde, Javier Sicluna, ha recordado que municipios vecinos como Novetlè, Vallada o Moixent pagarán el doble. «Van a pagar 100 euros y nosotros no vamos a llegar a los 50 euros».

También ha interpelado al portavoz socilista sobre el modelo que defiende, recogida puerta a puerta. «Su líder, el alcalde de Xàtiva ha elegido el modelo del quinto contenedor».

Por otra parte, el pleno ha aprobado la adjudicación del contrato del servicio de recogida de basura por un periodo de cinco años y un pago anual de 143.000 euros. Tanto Compromís como PSPV se han abstenido al considerar que es un acto administrativo y no se van a oponer a la adjudicación, pero recordando que no estaban de acuerdo con las bases del proceso de licitación.