Aprobada la modificación de las ordenanzas fiscales con bonificaciones en la tasa de basura para inquilinos La oposición ha votado en contra de la modificación

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:51

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha presidido hoy la celebración del pleno municipal extraordinario donde se han aprobado las Ordenanzas Fiscales para 2026, referidas al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la tasa de basuras y la tasa de ocupación de vía pública -terrazas-. La oposición ha votado en contra de la modificación de la ordenanza reguladora del IBI y de la tasa de basura, mientras que la referida a la tasa de las terrazas el PSPV ha votado a favor y Compromís se ha abstenido.

De esta manera, el pleno ha aprobado rebajar el IBI otro 2 por ciento adicional, acumulando una rebaja del 8% en tres años, una rebaja que Carrasco ha asegurado que «alcanzará el 10% en esta legislatura». Así, durante 2023 y 2024 se bajó el IBI en un 4% y un 2% respectivamente, lo que supuso una reducción del 6% acumulado en dos años, beneficiando a más de 144.000 recibos, el 98% de los contribuyentes, con un ahorro total de 2,85 millones de euros entre 2024 y 2025.

También se mantiene la suspensión de tasas de terrazas por tercer año consecutivo para los bares, restaurantes y cafeterías, afectados por las obras de la Zona de Bajas Emisiones y otras obras en la ciudad. Esta medida beneficia a unos 750 establecimientos hosteleros, con un ahorro acumulado de 700.000 euros.

Por otra parte, se han aprobado las nuevas bonificaciones de hasta el 50% en la tasa de basura por visitas a Ecoparques que se amplían en 2026 también para los inquilinos, que tendrán hasta el 1 de marzo de 2026 para acreditar sus visitas, siendo válidos todos los viajes que hayan realizado dentro del año 2025 y hasta el 1 de marzo de 2026.

Por otro lado la nueva ordenanza también contempla bonificaciones de hasta el 20% para aquellas empresas que gestionen sus propios residuos y puedan acreditarlo antes del 31 de marzo de 2026.

Y en tercer lugar, y tal como contempla el nuevo contrato de recogida, tratamiento y eliminación de residuos, la implantación de los nuevos contenedores inteligentes premiará a quien más recicle, introduciendo así un sistema de bonificaciones que incentiva el comportamiento responsable y que será posible gracias también al uso de la Tarjeta Ciudadana.

El equipo de gobierno también va a continuar con la bonificación de la plusvalía por transmisiones mortis causa que ha pasado del del 25% con el anterior gobierno a un 75% en la actualidad, con un ahorro total de 1,04 millones de euros. Asimismo, en 2026 también se reducirá el tipo del Impuesto de Vehículos un 3%, beneficiando a unos 119.000 recibos en la ciudad, con un ahorro acumulado de 350.000 euros.

AHORRO FISCAL

Con estas rebajas el acumulado del ahorro fiscal para los castellonenses asciende a 9,5 millones de euros desde 2023, sin contar el impacto que sumarán las bonificaciones de la tasa de basura para el recibo de 2026 que se puedan dar.

El concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo, se ha dirigido a los grupos de la oposición. «Sabemos que les molesta que bajemos impuestos porque es dejar en evidencia al gobierno socialista de Pedro Sánchez, el más caro de la democracia, que desde 2018 ha subido 98 impuestos y cotizaciones a los españoles», ha dicho.

«Mientras ustedes blanquean este hachazo fiscal y el derroche de Sánchez, este equipo de gobierno hace justo lo contrario: bajar impuestos, gestionar con responsabilidad y aliviar la presión fiscal sobre las familias y las empresas de Castellón», ha resumido.

El concejal de Hacienda ha recordado en su intervención que «mientras el gobierno anterior apenas consiguió ahorrar 200.000 euros en cuatro años, el equipo que dirige la alcaldesa Begoña Carrasco ha logrado esos 9,5 millones de ahorro fiscal en solo tres años».

«Nosotros sí creemos que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los castellonenses y no en los sobres y bolsas de los despachos del PSOE», ha resaltado Redondo, quien ha recordado que esta semana ha sido 'horribilis' para la «progresía de salón», pues «están triste porque Trump ha sido el impulsor de la paz en Oriente Medio, Corina Machado ha recibido el Premio Nóbel de la Paz y el hermano de Ximo Puig se sentará en el banquillo». «Hasta que encuentren otra cortina de humo, les puedo dejar una chapa de agradecimiento a la UCO por todo lo que está haciendo», ha afirmado.

Durante el debate de la propuesta, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha señalado sobre la bonificación en la tasa de terrazas que esta podía haber sido parcial, ya que «una bonificación no se puede convertir en exención», y ha calificado de «error» no aplicar el máximo recargo en el IBI a los tenedores de viviendas vacías. Respecto a la tasa de basura, ha criticado que el equipo de gobierno haya decidido subirla el próximo año un 6%, aunque ha mostrado su satisfacción por incluir en las bonificaciones a las personas que vivien de alquiler.

«NO HIZO NADA»

Begoña Carrasco ha respondido al líder de Compromís que él estuvo al frente de Reciplasa desde 2019 y no hizo «nada» para aliviar los costes de la basura a los castellonenses. Así mismo, ha explicado que la tasa de basura tendrá que incrementarse en 2026 «porque el Gobierno central aprobó una ley de residuos sólidos urbanos que obliga a los ayuntamientos a subir la tasa para que no sea deficitaria».

El portavoz de Vox, Antonio Ortolá, ha significado que mientras a nivel nacional Pedro Sánchez no para de «freir» a los ciudadanos a impuestos, en Castelló «se vuelven a bajar los impuestos que dependen del Ayuntamiento», y ha confirmado que a los comerciantes se les bonificará la tasa de recogida de basura.

Patricia Puerta, portavoz de Grupo Socialista, ha destacado que los castellonenes pagarán un 10% más de impuestos en 2025. «Su Castelló ficticio es de color rosa mientras en el Castelló real a las familias les cuesta cada vez más llegar a final de mes», ha indicado dirigiéndose a la alcaldesa. Así mismo, ha criticado que el equipo de gobierno desoyera las propuestas socialistas para minimizar la tasa de basura y que no se haya bonificado para 2025, y ha denunciado el «caos» de los los ecoparques «por su nefasta gestión».