Vallada hace efectiva la prohibición de la instalación de vertederos en Valpark El pleno aprobó en septiembre los usos excluidos en las normas urbanísticas tras la modificación del plan especial del parque empresarial

El Diari oficial de la Generalitat ha publicado este jueves el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Vallada sobre los usos que se prohibirán en el parque industrial Valpark tras la aprobación de la modificación del plan especial con el que se ha dado un nuevo impulso al parque empresarial paralizado desde 2009.

Así, según se acordó en la sesión plenaria por unanimidad, en Valpark no se podrán instalar plantas de valorización de residuos peligrosos, incluida la gestión de aceites usados, o para la eliminación de estos residuos en lugares distintos de los vertederos, de una capacidad de más de 10 toneladas por día; las instalaciones para la incineración de residuos, así como para la eliminación de residuos no peligrosos, en lugares distintos de los vertederos con capacidad de más de 50 toneladas por día; además de vertederos de todo tipo de residuos.

Según explicó en el pleno de septiembre la alcaldesa, Mª José Tortosa, la ley a la que se hacía referencia tanto en el plan de 2005 como la modificación del plan especial fue derogada en 2016. La nueva ley que la sustituyó abre la posibilidad de instalación de nuevas industrias que antes estaban prohibidas.

Así, atendiendo a las directrices de Conselleria, el pleno tenía potestad de establecer el criterio interpretativo de los usos que quiera excluir y prohibir en las normas urbanísticas, a fin de que quede claro qué empresas no tienen cabida en el parque industrial y el Ayuntamiento ha ejercido esa potestad.

Tras la publicación oficial, Vallada hace efectiva la prohibición de la ubicación de las actividades mencionadas anteriormente, blindándose a todo tipo de vertederos.

