Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto del jueves entrega dos premios de 80.000 euros en dos capitales de provincia
Vista del parque industrial de Valpark. LP

Vallada hace efectiva la prohibición de la instalación de vertederos en Valpark

El pleno aprobó en septiembre los usos excluidos en las normas urbanísticas tras la modificación del plan especial del parque empresarial

B. González

Vallada

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:45

Comenta

El Diari oficial de la Generalitat ha publicado este jueves el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Vallada sobre los usos que se prohibirán en el parque industrial Valpark tras la aprobación de la modificación del plan especial con el que se ha dado un nuevo impulso al parque empresarial paralizado desde 2009.

Así, según se acordó en la sesión plenaria por unanimidad, en Valpark no se podrán instalar plantas de valorización de residuos peligrosos, incluida la gestión de aceites usados, o para la eliminación de estos residuos en lugares distintos de los vertederos, de una capacidad de más de 10 toneladas por día; las instalaciones para la incineración de residuos, así como para la eliminación de residuos no peligrosos, en lugares distintos de los vertederos con capacidad de más de 50 toneladas por día; además de vertederos de todo tipo de residuos.

Según explicó en el pleno de septiembre la alcaldesa, Mª José Tortosa, la ley a la que se hacía referencia tanto en el plan de 2005 como la modificación del plan especial fue derogada en 2016. La nueva ley que la sustituyó abre la posibilidad de instalación de nuevas industrias que antes estaban prohibidas.

Así, atendiendo a las directrices de Conselleria, el pleno tenía potestad de establecer el criterio interpretativo de los usos que quiera excluir y prohibir en las normas urbanísticas, a fin de que quede claro qué empresas no tienen cabida en el parque industrial y el Ayuntamiento ha ejercido esa potestad.

Tras la publicación oficial, Vallada hace efectiva la prohibición de la ubicación de las actividades mencionadas anteriormente, blindándose a todo tipo de vertederos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  2. 2

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  3. 3 Las pensiones más bajas subirán por encima de las de jubilación o la máxima en 2026 y alguna alcanzará los 1.195,40 &euro;/mes
  4. 4

    El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»
  5. 5 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina
  6. 6

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  7. 7

    El funcionario clave de la dana revela que Pradas y Mompó impusieron cambios lingüísticos en el Es Alert en valenciano
  8. 8 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  9. 9

    Llega a declarar al juzgado el anestesista de la clínica dental de Alzira
  10. 10 Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Vallada hace efectiva la prohibición de la instalación de vertederos en Valpark

Vallada hace efectiva la prohibición de la instalación de vertederos en Valpark