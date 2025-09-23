La Unió reclama al reparto gratuito y urgente de productos fungicidas en los campos de la Vall d'Albaida y la Costera afectados por el pedrisco La asociación agraria teme la aparición de hongos y solicita a las administraciones la concesión de ayudas y la bonificación y exención de impuestos

La Unió estima que 900 hectáreas de cultivos resultaron dañadas por la tormenta de granizo del pasado domingo en la comarca de la Vall d'Albaida. En una primera valoración de urgencia, la organización agraria indica que el cultivo más afectado fue el caqui, con 8 millones de kilos; seguido por los cítricos, medio millón y el olivar con unos 200.000 kilos.

Las localidades más damnificadas en esta comarca han sido Ontinyent, Benigànim, Quatretonda, Llutxent, Benicolet, Terrateig, Aielo de Malferit y La Pobla del Duc, siendo en estos dos últimos donde mayores pérdidas se han observado.

Por su parte, en la comarca de la Costera, los municipios más afectados fueron Moixent y Vallada donde los daños son muy importantes. Los cultivos más perjudicados son los cítricos, caquis, frutales y olivar.

La organización agraria estima unas pérdidas de unos 11,5 millones de euros en un radio de unas 2.600 hectáreas en todas las comarcas afectadas (además de la Vall y la Costera, la Safor y la Marina Alta). No obstante, advierte que se trata de «una primera evaluación de urgencia y los daños se verán aún mejor dentro de unos días».

Subraya el hecho de que en algunos municipios se repiten los daños, puesto que también se vieron afectados por las tormentas de agosto. Es por ello que exige el reparto gratuito y urgente de productos fungicidas y cicatrizantes para evitar la aparición de hongos en los campos afectados.

También recuerda que estas adversidades meteorológicas están cubiertas por el actual sistema de seguros agrarios, por lo que insta a Agroseguro a que agilice las peritaciones de las parcelas afectadas lo máximo posible para que los agricultores cobren las indemnizaciones.

Por otra parte, la Unió pedirá ayudas para las explotaciones agrícolas y ganaderas que hayan sufrido pérdidas superiores al 30% de su producción con póliza en vigor y para los cultivos afectados donde no tiene implantación el seguro agrario, como es el caso del olivar.

Por otra parte, propondrá al Ministerio de Agricultura que no se apliquen las franquicias en los seguros agrarios por los daños extraordinarios causados por temporales y otras situaciones catastróficas en zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil.

La organización también solicitará para las personas afectadas la concesión de ayudas directas y para ello propone que la Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, apruebe bases reguladoras que permitan establecer de forma inmediata ayudas con fondos propios destinadas a los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas que se hayan visto afectados.

También pedirá la condonación del IBI de las parcelas cultivadas y construcciones presentes en ellas compensando a los ayuntamientos por la pérdida de ingresos a través de los Presupuestos Generales del Estado, la bonificación al 50% de las cuotas de la Seguridad Social y el aplazamiento del otro 50% por 12 meses para autónomos agrarios del Sistema Especial afectados por siniestros con daños superiores al 30%; así como reducir el índice de rendimiento neto en el IRPF para producciones con daños superiores al 30%, e incrementar al 20% los gastos de difícil justificación para agricultores en los regímenes de estimación objetiva y directa.

Otras de las medidas que va a reclamar La Unió son el establecimiento de líneas de crédito preferenciales a cinco años, con un año de carencia y bonificación total de los intereses, para explotaciones agrarias afectadas por siniestros con daños superiores al 30%.