Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se dispara hoy martes pero deja seis horas prácticamente gratis para usar los electrodomésticos
Las olivas en plena maduración en el suelo tras la granizada de este domingo. Ava-Asaja

La tormenta de pedrisco daña el 90% del olivar en Moixent

Ava-Asaja valora en 9 millones las pérdidas en los cultivos por los daños ocasionados por las tormentas de este domingo en la Costera y la Safor

B. G.

Moixent

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:58

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) valora en 9 millones las pérdidas de cultivos como consecuencia de la fuerte tormenta de pedrisco registrada este domingo y que ha afectado a 1.700 hectáreas de explotaciones agrícolas en las comarcas de Costera y la Safor.

Los cultivos más afectados han sido el olivar, los caquis, aguacates y cítricos. El delegado de AVA-ASAJA en Moixent, José Luis Sanchi, califica la situación en el olivar de «desastre», con el 90% del cultivo dañado. «En algunas parcelas apenas se han salvado cuatro olivos. Estas pérdidas pueden ser millonarias», asegura.

Rafa Tomás, agricultor asociado de Moixent añade que el pedrisco vino acompañado de rachas de viento de hasta 100 kilómetros la hora, lo que ha resultado «letal para el caqui en algunas parcelas la afección alcanza el 100%». Una situación que también se repite en los cítricos, cuya fruta ha quedado marcada e inservible para la comercialización.

Según una primera valoración, los municipios de Vallada, Villalonga y Ador presentan daños significativos en sus campos, mientras que el caso de Moixent y Oliva, el tamaño de las piedras ha provocado en algunas parcelas afecciones superiores al 80% en olivar, cítricos y caquis. Los agricultores advierten que, aunque ya se observan impactos en los frutos, el verdadero alcance de los daños se verá en los próximos días.

AVA-ASAJA solicita a Agroseguro que agilice la peritación de los siniestros y reclama a las administraciones competentes la puesta en marcha de medidas de apoyo urgentes, tales como ayudas directas, préstamos bonificados y exenciones fiscales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae el cártel del puerto de Valencia en una macrooperación con 80 detenidos
  2. 2 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  3. 3 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  4. 4 Aemet lanza la previsión del lunes y el martes en la Comunitat Valenciana con más tormentas fuertes en algunas zonas
  5. 5

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados
  6. 6 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  7. 7 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  8. 8

    Un mercado inmobiliario invisible en Valencia: las casas de porteros
  9. 9 «Tuve un ataque de ansiedad. Mi salud mental va a peor. No puedo con esto»
  10. 10 Dejan a un mena más de 24 horas en una silla en Zapadores por falta de plazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La tormenta de pedrisco daña el 90% del olivar en Moixent

La tormenta de pedrisco daña el 90% del olivar en Moixent