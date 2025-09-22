La tormenta de pedrisco daña el 90% del olivar en Moixent Ava-Asaja valora en 9 millones las pérdidas en los cultivos por los daños ocasionados por las tormentas de este domingo en la Costera y la Safor

Las olivas en plena maduración en el suelo tras la granizada de este domingo.

B. G. Moixent Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:58

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) valora en 9 millones las pérdidas de cultivos como consecuencia de la fuerte tormenta de pedrisco registrada este domingo y que ha afectado a 1.700 hectáreas de explotaciones agrícolas en las comarcas de Costera y la Safor.

Los cultivos más afectados han sido el olivar, los caquis, aguacates y cítricos. El delegado de AVA-ASAJA en Moixent, José Luis Sanchi, califica la situación en el olivar de «desastre», con el 90% del cultivo dañado. «En algunas parcelas apenas se han salvado cuatro olivos. Estas pérdidas pueden ser millonarias», asegura.

Rafa Tomás, agricultor asociado de Moixent añade que el pedrisco vino acompañado de rachas de viento de hasta 100 kilómetros la hora, lo que ha resultado «letal para el caqui en algunas parcelas la afección alcanza el 100%». Una situación que también se repite en los cítricos, cuya fruta ha quedado marcada e inservible para la comercialización.

Según una primera valoración, los municipios de Vallada, Villalonga y Ador presentan daños significativos en sus campos, mientras que el caso de Moixent y Oliva, el tamaño de las piedras ha provocado en algunas parcelas afecciones superiores al 80% en olivar, cítricos y caquis. Los agricultores advierten que, aunque ya se observan impactos en los frutos, el verdadero alcance de los daños se verá en los próximos días.

AVA-ASAJA solicita a Agroseguro que agilice la peritación de los siniestros y reclama a las administraciones competentes la puesta en marcha de medidas de apoyo urgentes, tales como ayudas directas, préstamos bonificados y exenciones fiscales.