Tres personas acuden al refugio climático de Alzira Cruz Roja junto al Ayuntamiento habilitan un espacio para que las personas sin hogar puedan resguardarse del intenso calor

A. T. Alzira Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:53

Cruz Roja y el Ayuntamiento de Alzira habilitan un refugio climático para proteger del calor a personas sin hogar. Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Alzira activó el pasado fin de semana la apertura diurna de las instalaciones en alerta roja por calor, concretamente de 11.00 a 18.30 horas situadas en la calle San Vicente de Paúl de la ciudad.

»Hemos hecho una primera intervención, el pasado sábado y domingo, gracias a la cual tres personas han podido pasar la ola de calor de forma segura. Ahora bien, habría que dar cobertura, no sólo durante la ola de calor, las administraciones supramunicipales deben trabajar en adaptar la normativa para que no haya personas sin hogar, sin una vivienda digna. No podemos tolerar ni por la dignidad de las personas, ni por salubridad que se normalice esta situación, es necesario tener herramientas para evitarlo, y las administraciones locales nos encontramos con las manos atadas para actuar con sentido común y diligencia», ha señalado el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez.

El refugio climático a través del convenio con Cruz Roja, es una de las herramientas que se ponen en marcha desde el Ayuntamiento, que proporciona limpieza e higiene a las personas sin hogar. Las instalaciones cuentan con un servicio de descanso habilitado con cinco camas, y con capacidad de desplegar hasta 8 plazas. Cuenta con un salón comedor con bebida fresca y productos básicos de higiene, además de la zona de recepción.

Como principal novedad, este año se ha habilitado un espacio para el aseo personal y un servicio para lavar y secar la ropa. Las personas usuarias reciben almuerzo y merienda mientras se encuentran en el centro.

»Este recurso nos permite tener contacto con las personas en situación de extrema vulnerabilidad para posteriormente realizar una intervención más integral. Gracias al voluntariado y personal laboral de la Asamblea de Cruz Roja tenemos capacidad de respuesta ágil en caso de activación por alerta roja por calor desde el Ayuntamiento de Alzira», ha explicado la presidenta de Cruz Roja en Alzira, Mari Creu Carrió.

En Alzira, el voluntariado de Cruz Roja ya ha iniciado el contacto telefónico con personas usuarias para proporcionarles consejos y detectar necesidades. En algunos casos de vulnerabilidad se ha detectado que las personas no disponen de medios adecuados para aclimatar su hogar, por lo que Cruz Roja ha efectuado entrega de ventiladores.