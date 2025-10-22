Un total de 81 propuestas se presentan a la cuarta edición de los presupuestos participativos de Bocairent La Comisión Técnica Municipal ha dado el visto bueno a 69 que el vecindario podrá votar hasta el 6 de noviembre

Un total de 81 proyectos se han presentado a la cuarta edición de DecidimXBocairent, los presupuestos participativos del Ayuntamiento para el próximo año. Esta cifra significa un incremento del 22,7% con respecto a las propuestas presentadas el pasado año, que fueron 66. De ellas, la Comisión Técnica Municipal ha aprobado 69 de ellas, que son las que pasan a la fase de votación por parte de la ciudadanía.

Las doce excluidas han sido de acuerdo a los criterios previstos en las bases que rigen el proceso participativo. Las 69 propuestas aceptadas también suponen un aumento respecto de las ediciones anteriores: 25 (2022-2023), 47 (2023-2024) y 58 (2024-2025).

Las propuetas tienen que ver con actuaciones en el alumbrado públio, la señalización y acondicionamiento de caminos, mejora de la red de alcantarillado y red de agua, climatización y eliminación de barreras arquitectónicas de edificios públicos o la reforestación en varias zonas del municipio, entre otras.

Este año hay prevista una primera votación para determinar los 10 proyectos finalistas, que, a su vez, estarán sometidos a una segunda votación para elegir las propuestas ganadoras, que se recogerán en el presupuesto del Ayuntamiento para 2026.

La primera votación está prevista entre el 23 de octubre y el 6 de noviembre, mientras que la segunda tendrá lugar entre el 11 y el 25 de noviembre. En los dos casos, la elección se puede producir de forma telemática a través del portal jotriebocairent.es o bien presencialmente en las oficinas municipales.

En esta cuarta edición hay otra novedad, que es el proceso específico para el alumnado de los centros escolares,que ya ha empezado y está en fase de elaboración de propuestas, que pasarán por los consejos correspondientes y que tendrá una fase de votación individual y secreta para completar la decisión en noviembre.

Desde el Consistorio animan al vecindario a votar y decidir en qué quieren invertir una parte de los recursos municipales.