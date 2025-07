Susana Navarro: «No he vivido de la política, he sido estrictamente honrada» La exalcaldesa de Bellús mantiene su acta como concejala en el Ayuntamiento que este lunes elige a Ana Huguet como nueva primera edil

B. González Bellús Lunes, 14 de julio 2025, 12:40

Susana Navarro, la exalcaldesa de Bellús, insiste en que su marcha se debe a motivos profesionales y que el momento ha sido este por la conjugación de factores que lo han hecho posible. «Me voy porque yo ya tenía previsto no volver a presentarme a la reelección como alcaldesa. Quería dejar paso a mis compañeros, para que fueran preparando el camino de cara a 2027. Ahora se me ha presentado una oportunidad laboral que no podía dejar escapar y ha sido el momento de dejarlo», manifiesta a LAS PROVINCIAS.

Navarro, con la que ha sido difícil contestar en la semana en la que anunció su adiós, precisamente por motivos laborales, estaba de viaje fuera de España, asegura que su nuevo trabajo podría haberlo compatibilizado «porque no es incompatible con mi cargo de alcaldesa, pero este trabajo exige viajar mucho y ya estoy cansada del esfuerzo».

Se rompe al preguntarle sobre presuntos conflictos de intereses en la adjudicación de contratos de su anterior empresa, con la que trabajó hasta septiembre de 2024, con el Ayuntamiento de Bellús y otros ayuntamientos de la comarca. «En el Ayuntamiento llevo 22 años, 14 como alcaldesa, y no he cobrado nada. Yo no he vivido de la política», insistió y calificó de «injustas» estas acusaciones.

«He sido estrictamente honrada y he cumplido siempre con la ley de contratos, al 200%», afirma con rotundidad y sobre el contrato que el Ayuntamiento de Bellús adjudicó a dicha empresa, Navarro defendió que se realizó siguiendo escrupulosamente los cauces legales y que se mantuvo completamente al margen del procedimiento: «Estuve al margen del expediente. Todo el proceso lo llevó a cabo la concejala de Medio Ambiente, se licitó en la plataforma de contratación y se pudieron presentar otras empresas».

Además, reivindicó que durante su tiempo como empleada en esa empresa, su prioridad fue beneficiar a su pueblo. «Siempre que mi entonces empresa realizaba cualquier prueba piloto, abogaba para que se hiciera en Bellús, para que se beneficiara mi pueblo a coste cero. Por eso somos referentes en reciclaje y somos de los pocos pueblos que recicla el 80% del selectivo y que, además, paga menos».

Navarro se va de la primera línea de la política, pero asegura que seguirá trabajando por su pueblo y ayudando a sus compañeros. De hecho, no deja su acta como concejala y sigue formando parte de la corporación municipal.

Una corporación municipal que este lunes elige a nueva alcaldesa, Ana Huguet, que concurrió en la lista del PP como número 3.