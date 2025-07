Sorpresa en parte del PP comarcal por la dimisión de la alcaldesa de Bellús y presidenta del Consorcio de Residuos

B. González Bellús Jueves, 10 de julio 2025, 13:52 Comenta Compartir

La dimisión de la alcaldesa de Bellús, Susana Navarro, una de las más veteranas al frente de un Ayuntamiento no sólo en la comarca de la Vall d'Albaida, sino a nivel provincial, ha sorprendido hasta a sus mismos compañeros de partido en la comarca. Al menos en una parte, que aseguran haber conocido la noticia tras publicar ella misma su decisión en en redes sociales este lunes después del pleno municipal en el que presentó su dimisión.

A otros, con los que como presidenta del Consorcio Provincial de Residuos COR-V5 estaban ahora más próximos a ella, por pertenecer a la junta de gobierno. Es el caso del alcalde de l'Olleria, Ramón Vidal.

Ante la imposibilidad de contactar con la propia ya exalcaldesa, ha sido él quien ha confirmado a LAS PROVINCIAS que se lo comunicó y que también deja la presidencia del COR. «Ha fichado por una empresa multinacional que le exige estar mucho tiempo fuera de su pueblo y, por tanto, le impide ejercer sus responsabilidades municipales y al frente del COR como ella quisiera», incide.

En el comunicado publicado en sus redes, Susana así lo justifica: «Durante estos 22 años he dado lo máximo que he podido y hoy, ahora, en este momento de mi vida, dispongo de un tiempo limitado por compromisos profesionales y familiares. Con la honestidad y valentía con la que me identifico, he propuesto a mis compañeros de equipo de gobierno un relevo para sustituirme en el cargo de alcaldesa».

Vidal niega que detrás de su decisión esté la existencia de un conflicto de intereses, por ser la empresa en la que anteriormente trabajaba Navarro, con sede de Ontinyent, la adjudicataria de contratos de adquisición de contenedores inteligentes en su municipio y en otros de la comarca de la Vall d'Albaida.

«El Consorcio no compra contenedores y la empresa que tiene contratada la Mancomunitat para el servicio de recogida de basura es privada y, como tal, puede comprar a quien quiera», explica Vidal, quien tampoco ve ningún conflicto en la contratación que realizó el Ayuntamiento de Bellús. «Es un concurso abierto y público y el que realizó el proceso es otro concejal, según tengo entendido», apunta.

El alcalde de l'Olleria reconoce que su Ayuntamiento también compró a esta empresa tres contenedores inteligentes, tras un proceso de licitación en el que no se presentaron muchas ofertas, «porque no hay muchas empresas que trabajen con contenedores inteligentes», apunta y asegura estar muy tranquilo al respecto.