Sueca resuelve las dudas de los vecinos sobre las obras en la N-332

A. T. Alzira Viernes, 11 de abril 2025, 15:56 Comenta Compartir

Sueca ha ofrecido una reunión abierta a toda la ciudadanía con el objetivo de ofrecer información y resolver cualquier duda respecto a las obras de humanización de la Nacional 332, que se encuentran en estos momentos en fase de ejecución por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

«Nuestro interés, al ofrecer esta reunión, es informar a la ciudadanía sobre uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años en nuestra ciudad. Es un tema que, desde el primer momento que entramos a gobernar, ha despertado lógicamente mucho interés entre diversos sectores de la ciudadanía y, desde el primer día, lo que hemos hecho es escuchar a las personas: primero, en las demandas que afectaban al transfer de la zona del colegio Cervantes y los árboles centenarios; y después, a las que afectan al tramo entre la avenida del Mestre Serrano y la gasolinera. Todas las inquietudes que nos han hecho llegar se las hemos transmitido a Demarcación de Carreteras que es, en definitiva, quien está ejecutando las obras», ha señalado el alcalde de Sueca, Julián Sáez.

La primera autoridad local ha indicado también que, en estos momentos, el proyecto se encuentra en fase avanzada y es comprensible que se le presenten dudas a la ciudadanía «en parte, porque consideramos que ha habido mucha desinformación. Por eso, con este acto hemos querido ofrecer una mayor proximidad para tratar de resolver todas las inquietudes, contando con los técnicos municipales, que son los que más entienden de estas cuestiones. Creemos que, en proyectos de esta magnitud, se hace necesaria, previamente, una mayor participación por parte de la ciudadanía. Es recomendable para no llegar al malestar que se ha producido», ha indicado el alcalde, quien ha señalado también que el objetivo es escuchar a los vecinos y las vecinas, pero también anteponer siempre el interés general de toda la ciudadanía en este y en otros proyectos que competan al Ayuntamiento.

Durante la reunión, quedó patente la diversidad de opiniones y sugerencias respecto al proyecto que manifestaron los y las asistentes. El alcalde ha indicado que, uno de los objetivos principales de la reunión, ha sido explicar la situación que se producirá una vez finalicen las obras y el vial se convierta en una avenida más de la ciudad de Sueca, quien asumirá su titularidad, «entonces sí que podremos actuar de una manera consensuada y dialogada. En este momento, conforme está el proyecto, se debe ejecutar así. De lo contrario, el Ayuntamiento podría tener problemas y no estamos dispuestos a poner en riesgo las arcas municipales en un futuro por adoptar ahora alguna medida que no se pueda. Eso es lo que vamos a explicar hoy, y creemos que lo más sano es hacerlo cara a cara y no a través de desinformaciones o de la confusión que pueden provocar las redes sociales».

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Julio Serra, ha afirmado que la actuación en la N332 supone una reivindicación histórica, de más de 50 años, que no se puede dejar pasar, «una vez finalicen las obras, y se convierta en una calle más de Sueca, empezaríamos a estudiar, en la medida de nuestras posibilidades, las posibles mejoras que harían falta para conseguir el mayor bienestar de la población».

El concejal ha querido también pedir disculpas por las molestias que están ocasionando los trabajos, «inevitables en un proyecto de esta envergadura», y se ha mostrado convencido de que la nueva avenida será «un referente en el futuro para la ciudad».

Temas

Sueca