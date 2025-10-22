Sueca prohíbe la quema de paja del arroz este jueves por el aviso amarillo por vientos Cullera suspende el mercado ambulante y cierra parques e instalaciones deportivas

Este jueves gran parte de la Comunitat Valenciana está en alerta nivel amarillo por viento de componente oeste, con rachas que pueden llegar hasta los 80 kilómetros la hora. En concreto las zonas afectadas son el interior y litoral norte de Alicante, el interior de Castellón y toda la provincia de Valencia. Así como fenómenos costeros en todo el litoral de la Comunitat, excepto el del sur de la provincia de Alicante, por viento del oeste y suroeste de entre 50 y 60 kilómetros la hora y fuerza 7.

La alerta se inicia sobre las 6 de la mañana, en el caso de los costeros, y a las 8 en el caso del interior, y finaliza entre las 12 (los costeros) y las 18 horas. Es por ello, que Emergencias advierte que el nivel de preemergencia por riesgo de incendio es extremo en toda la Comunitat, excepto en el litoral de Castellón y sur de Alicante que es alto.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Sueca ha emitido un comunicado con el aviso que ante el nivel 3 de preemergencia queda prohibida este jueves la quema de la paja del arroz.

Cabe recordar que desde el pasado día 10 de octubre estaba permitida la quema de rastrojos de la cosecha, eso sí, siempre supeditada a episodios como el de este jueves.

No solo Sueca ha adoptado medidas. El Ayuntamiento de Cullera también ha emitido un bando en el que se decreta la suspensión del mercado ambulante tradicional de los jueves, así como el cierre de parques, jardines e instalaciones deportivas en los exteriores.

Desde Emergencias también se recuerda que ante un temporal de viento, se evite transitar por espacios que puedan presentar peligro de desprendimiento como parques, obras y edificios en ruinas.

