Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz cambia este jueves con la nueva tarifa: las horas más baratas para enchufar los electrodomésticos
Quema de la paja del arroz. F.García

Sueca prohíbe la quema de paja del arroz este jueves por el aviso amarillo por vientos

Cullera suspende el mercado ambulante y cierra parques e instalaciones deportivas

B. González

Xàtiva

Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:11

Comenta

Este jueves gran parte de la Comunitat Valenciana está en alerta nivel amarillo por viento de componente oeste, con rachas que pueden llegar hasta los 80 kilómetros la hora. En concreto las zonas afectadas son el interior y litoral norte de Alicante, el interior de Castellón y toda la provincia de Valencia. Así como fenómenos costeros en todo el litoral de la Comunitat, excepto el del sur de la provincia de Alicante, por viento del oeste y suroeste de entre 50 y 60 kilómetros la hora y fuerza 7.

La alerta se inicia sobre las 6 de la mañana, en el caso de los costeros, y a las 8 en el caso del interior, y finaliza entre las 12 (los costeros) y las 18 horas. Es por ello, que Emergencias advierte que el nivel de preemergencia por riesgo de incendio es extremo en toda la Comunitat, excepto en el litoral de Castellón y sur de Alicante que es alto.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Sueca ha emitido un comunicado con el aviso que ante el nivel 3 de preemergencia queda prohibida este jueves la quema de la paja del arroz.

Cabe recordar que desde el pasado día 10 de octubre estaba permitida la quema de rastrojos de la cosecha, eso sí, siempre supeditada a episodios como el de este jueves.

No solo Sueca ha adoptado medidas. El Ayuntamiento de Cullera también ha emitido un bando en el que se decreta la suspensión del mercado ambulante tradicional de los jueves, así como el cierre de parques, jardines e instalaciones deportivas en los exteriores.

Desde Emergencias también se recuerda que ante un temporal de viento, se evite transitar por espacios que puedan presentar peligro de desprendimiento como parques, obras y edificios en ruinas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Localizado en Manises un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  2. 2

    El proveedor de comidas preparadas de Mercadona abrirá una nueva planta de 20.000 metros para productos asados
  3. 3 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  4. 4 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  5. 5 Malú sobre su relación con Sebastián Yatra: «Él ha llegado como un huracán. Estoy abierta a vivir, sentir y disfrutar»
  6. 6 Un vecino decide no pagar 7.666,18 euros para cambiar el ascensor de la comunidad porque no lo usa y la justicia le obliga porque la obra beneficia al edificio
  7. 7

    «Tengo el Amazonas en plena calle Colón»
  8. 8

    Localizado en Manises un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  9. 9 El vídeo viral de una trifulca entre turistas y vecinos en pleno centro de Valencia
  10. 10 Daniel Guzmán rompe a llorar al hablar del estado de salud actual de su compañero Jose Luis Gil: «Pase lo que pase...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sueca prohíbe la quema de paja del arroz este jueves por el aviso amarillo por vientos

Sueca prohíbe la quema de paja del arroz este jueves por el aviso amarillo por vientos