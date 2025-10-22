La lluvia amenaza el Medio Maratón de Valencia Aemet lanza una previsión que pronostica precipitaciones durante la carrera este domingo por la llegada de la borrasca Benjamín

Tal y como pasó el año 2024, el Medio Maratón de Valencia 2025 se enfrenta a una previsión del tiempo pasada por agua. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avanzado la llegada de una nueva borrasca de gran impacto a España, de nombre 'Benjamín', que está provocando a mediados de semana rachas de viento «muy fuertes» y olas que podrían superar los 7 metros en el norte peninsular.

Esta borrasca dejará lluvias en buena parte de la península y, lo que importa a los deportistas que compiten en Valencia, el fin de semana podría aumentar la inestabilidad en las comunidades mediterráneas, donde las precipitaciones podrían reactivarse con la llegada de la vaguada y la entrada de vientos del noreste, según explica Meteored y confirma Aemet en sus mapas de previsiones. «Un frente irá atravesando la Comunitat Valenciana de norte a sur desde la noche del sábado», explica la Agencia Estatal de Meteorología.

Con toda la incertidumbre que puede tener una previsión a cuatro días vista, Aemet pronostica precipitaciones durante todo el domingo 26 de octubre en Valencia ciudad, con una probabilidad del 95%, y con temperaturas mucho más bajas que el miércoles o el jueves, de manera que los termómetros marcarán entre 16º y 23º durante la carrera.

El viento, uno de los grandes enemigos de los corredores, será prácticamente inexistente según esta primera previsión, que se irá actualizando a diario.

La Media Maratón de Valencia 2024 se celebró bajo la lluvia, pero en unas condiciones climáticas óptimas que permitieron al corredor etíope Yomif Kejelcha batir el récord mundial masculino con un tiempo de 57:30. Este récord se lo arrebató en febrero de 2025 Kiplimo en la Mitja Marató de Barcelona, que paró el crono en unos asombrosos 56'41«.