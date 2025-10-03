Sueca clausura el CEIP Cervantes y trasladará al alumnado a dependencias municipales El equipo de gobierno insta a que se actúe por el riesgo en el edificio y se habiliten aulas prefabricadas

Manuel García Sueca Viernes, 3 de octubre 2025, 20:35 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Sueca ha ordenado este mismo viernes el cierre del CEIP Cervantes y trabaja a contrarreloj para poder reubicar cuanto antes a los usuarios en dependencias municipales. Lo ha hecho «para velar por la seguridad de los 240 alumnos, profesorado y demás trabajadores» después de que sendos informes técnicos municipales concluyan que «no pueden garantizarse las condiciones de seguridad pertinentes para los usuarios» y califiquen el edificio como «no apto para el uso que le es propio», ha explicado el alcalde de Sueca, Julián Sáez.

Después de la última visita efectuada por los técnicos tras el temporal de lluvias de los días 29 y 30 de septiembre, según los mismos informes, «no se puede garantizar la estabilidad del falso techo existente en el inmueble, especialmente en la planta primera». Los informes también concluyen que tendrán que acometerse «con carácter urgente» obras de rehabilitación «para eliminar la presencia de humedad y entradas de agua en el inmueble ya que, de no ejecutarse, las condiciones de seguridad del resto de elementos constructivos se puede ver alteradas gradualmente».

«Hace un par de días, tras un nuevo derrumbe del falso techo, tomamos la decisión de clausurar la primera planta del edificio y trasladar las clases al aulario de la ludoteca. Ahora, apenas 48 horas después, y tras los informes que no garantizan la seguridad del edificio, nos vemos obligados a desalojarlo por completo y volcar todos nuestros esfuerzos en reubicar provisionalmente a alumnado y profesorado», ha señalado Sáez.

«Es una situación complicada y extremadamente compleja que estamos trabajando junto a la inspección educativa, la dirección del centro y la AFA. Pedimos a la Conselleria de Educación todo su apoyo para que nos haga llegar una propuesta de intervención de emergencia que permita cuanto antes actuar en el colegio y garantizar la seguridad de sus usuarios», explica el alcalde, quien ha añadido que «también hemos pedido a la Dirección Territorial de Infraestructuras Educativas, con la misma urgencia, que nos proporcionen aulas prefabricadas para reubicar a todos los alumnos del centro en un mismo espacio. Esperemos que, cuanto antes, llegue la propuesta a la Dirección General de Centros Docentes y nos sea concedida».

Finalmente, el alcalde ha explicado que «desde el Ayuntamiento, estamos poniendo todos nuestros recursos al servicio de la comunidad educativa del CEIP Cervantes y apoyaremos las movilizaciones que planteen las familias con el fin siempre de exigir un colegio seguro».

Obras de emergencia

Este anuncio se produce poco después de que desde la Conselleria de Educación, a través de la Dirección General de Infraestructuras Educativas, anunciara, mediante un comunicado, que acometerán «obras de emergencia en el CEIP Cervantes de Sueca tras los desperfectos ocasionados por la antigüedad del edificio y por las últimas lluvias de esta semana».

El director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, ha mantenido una conversación en la mañana de este viernes con el alcalde, la concejala de Educación de Sueca y con el arquitecto municipal para analizar el estado del edificio.

Larena les ha trasladado que el martes de esta semana ya se decidió acometer las obras por emergencia tras el desprendimiento de un trozo de falso techo por las lluvias del día anterior. Tanto el jefe de servicio de infraestructuras de la dirección territorial de Valencia como un técnico se desplazaron el mismo día al centro para valorar los daños. Ese día no había clase en Sueca, ya que se suspendieron por la alerta meteorológica.

De este modo, se va a declarar la emergencia para sustituir falsos techos, habrá reparaciones puntuales de la cubierta y se repararán canaletas y, paralelamente, desde la Dirección General de Infraestructuras se va a hacer un proyecto para reparación integral de la cubierta.

Larena ha recordado que el edificio «tiene cerca de un centenar de años y, en consecuencia, hay un desgaste obvio ante el que debe actuarse, y de hecho el propio alcalde ha señalado que ya hizo peticiones en ese sentido al anterior Gobierno valenciano».

Por su parte, desde la dirección territorial de Valencia ya se está trabajando con el Ayuntamiento para buscar un edificio alternativo en el que el alumnado pueda continuar con la actividad lectiva mientras se realicen las obras si, como finalmente así ha ocurrido, el Ayuntamiento decide clausurar el edificio en base al informe del arquitecto municipal.