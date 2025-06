El Síndic de Greuges investiga el cobro indebido del canon de saneamiento a vecinos del Carraixet en Xàtiva

R. X. Xàtiva Martes, 3 de junio 2025, 17:07 Comenta Compartir

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha abierto una investigación a raíz de una queja ciudadana por el cobro indebido del canon de saneamiento por parte del Ayuntamiento en una vivienda situada en la partida del Carraixet, un núcleo diseminado de Xàtiva, según ha informado el Partido Popular en un comunicado.

«Los vecinos pagan como si vivieran en el centro de la ciudad, pero no tienen agua potable. Lo que sí tienen son recibos injustos y un alcalde que ignora sus reclamaciones», denuncia el portavoz del PP, Marcos Sanchis, quien lamenta que sea el Síndic de Greuges el que obligue al Consistorio a responder. «Es vergonzoso», señala.

Recuerda el portavoz popular que estos vecinos vienen reclamando desde hace décadas mejoras básicas en infraestructuras y servicios, «sin obtener soluciones ni inversiones efectivas por parte del actual equipo de gobierno» y en lugar de atender sus reivindicaciones se les «ha impuesto tasas como el canon de saneamiento a viviendas que no disponen de conexión efectiva a la red pública de agua potable».

En este contexto, se ha denunciado la injusticia de cobrar por un servicio no prestado, y se ha puesto en conocimiento del Síndic de Greuges que el Ayuntamiento no ha dado respuesta a escritos de reclamación presentados desde hace meses. En estos escritos los vecinos reclaman que han pagado 56 euros únicamente por el canon de saneamiento, no siendo el agua potable, ni pudiéndose utilizar esta agua para uso doméstico.

El informe del Síndic destaca que la administración local podría haber vulnerado derechos fundamentales al no dar respuesta a una reclamación vecinal durante más de ocho meses. De hecho, el Síndic exige un informe detallado al Ayuntamiento en el plazo de un mes, advirtiendo que, en caso de no recibirlo, se considerará una falta de colaboración institucional que quedará reflejada en la resolución final.

«No vamos a permitir que haya ciudadanos de segunda en Xàtiva. Si el alcalde no es capaz de gestionar lo esencial, que dé un paso al lado», ha sentenciado.

Desde el Ayuntamiento, el equipo de gobierno en un pleno ordinario ya explicó que los vecinos del Carraixet no estaban pagando por el agua potable y que en la planta desnitrificadora que se había instalado se estaban llevando a cabo ajustes técnicos para ofrecer los niveles adecuados de salubridad establecidos por Salud Pública. El canon de saneamiento es un tributo autonómico que establece la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales.