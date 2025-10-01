Siete personas acuden al refugio climático de Alzira durante la alerta roja La ciudad habilitó un local para que personas sin hogar pudieran pasar la noche sin problemas

A. Talavera Alzira Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:49

El Ayuntamiento de Alzira ha vuelto a poner en marcha un refugio climático para personas vulnerables debido a la alerta por lluvias que ha estado activa en los últimos días. Como ya lo hiciera en verano por altas temperaturas, la ciudad abre un lugar seguro para que las personas que lo necesiten se puedan refugiar.

Desde el departamento de Servicios Sociales se ha activado el convenio de colaboración con Cruz Roja, el Protocolo Autonómico de Actuación para las personas sin hogar acordado con la Generalitat Valenciana, que debe ponerse en funcionamiento en caso de aviso rojo.

Cada vez es más habitual, tanto en invierno como en verano, los fenómenos climatológicos extremos que sufren de forma más grave las personas sin hogar. Por eso, dentro de las posibilidades municipales, y como ya se informó a través de los canales de comunicación oficial y en directo a través de Alzira Radio, Servicios Sociales, en coordinación con Cruz Roja, abrió a lo largo de la alerta roja del pasado lunes, alojamientos para que las personas vulnerables ubicados en los antiguos vestuarios de la Policía Local en la calle Salineries. En caso de necesidad de Atención Inmediata Urgente, las personas sin hogar, tenían que contactar con la asamblea de Cruz Roja en teléfono que se comunicó para poder utilizarlo.

El martes por la mañana, una vez reducida la alerta a naranja, se procedió a desmontar la instalación, donde pernoctaron un total de siete personas, que han recibido también atención por parte del departamento de Servicios Sociales para iniciar posibles procesos de derivación y realizar la intervención social adecuada en cada caso.