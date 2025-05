«El sector agrícola es el gran olvidado y es esencial para la economía»

El río Magro anegó gran parte de la ciudad de Carlet que aquel 29 de octubre también sufrió las consecuencias de un tornado. Pese a ... que la afectación en viviendas fue baja, instalaciones e infraestructuras municipales fueron las grandes perjudicadas en esta catástrofe.

–¿Cuáles son las obras que ya han comenzado?

- Como obras de emergencia ya está en marcha la del puente sobre el Magro, que está ejecutando la Diputación de Valencia, y que empezó enseguida y se espera acabar en octubre. Por otro lado, la zona deportiva, empezó en el mes de enero y la recuperación del colector de aguas residuales que fue arrasado del polígono industrial y está previsto que se pueda conectar en pocos días. Vamos a aprovechar para poner también una conexión de agua potable que también sufrió daños al estar la tubería paralela al puente

–¿Cuál es la situación de la agricultura tras la riada?

–El gran olvidado de esta dana ha sido el sector agrícola. En Carlet los daños han sido muy cuantiosos, sólo en la campaña anterior de caqui se perdieron más de 5 millones de euros en personal que no pudo trabajar en la cooperativa por la merma de la producción. Parcelas afectadas, comunidades de regantes, caminos rurales es importante ponerlo en valor porque todavía hay propietarios que no pueden acceder a sus terrenos. Este sector es muy importante para la economía local y tenemos que reivindicarlo.

- ¿Y del sector industrial?

- A nivel empresarial, en el polígono, todas las empresas que fueron gravemente afectadas, todas están en funcionamiento y desde el día siguiente empezaron a reconstruirse. Y eso creo que es muy importante.

-La valoración de los daños por parte del Estado es de 13 millones, ¿esta cantidad se ajusta a la realidad?

- Cuando hicimos las evaluaciones no éramos conscientes, por ejemplo, de que el colector de Reverendo Rafael Pérez había sido tan afectado.El problema es que meses después, y cuando ha pasado el tráfico, es cuando nos damos cuenta de que hay infraestructuras que están más afectadas de lo que inicialmente teníamos previsto. La valoración de los daños en Carlet no es de 13 millones, es más cuantiosa y tenemos que sumar obras como la del puente o caminos rurales... Pero afortunadamente no tenemos ninguna víctima grave ni mortal que es lo importante.

-¿De los proyectos que aún no están acabados cuáles son los prioritarios?

-Yo creo que lo más importante son los colectores, por el peligro de que pueda suponer alguna lluvia fuerte y que no llegue el agua al río, esto provocaría complicaciones en las zonas afectadas.

- ¿Se ha planteado un cambio de ubicación de alguna de las instalaciones municipales dañadas por la dana?

-El cambio de ubicación no, pero sí un cambio en la construcción. En la zona deportiva se ha decidido que no se va a poner un muro como había antessino que se instalará una valla mucho más permeable. Y que algunas construcciones que estaban hechas en la parte más próxima al río se van a trasladar a la zona más alta.

-¿La carga administrativa relacionada con la dana está generando problemas?

- Los técnicos del ayuntamiento están asumiendo los trabajos y estamos contratando consultores para la elaboración de proyectos. Sin embargo, creo que se ha dado una situación excepcional con la dana y esto requeriría probablemente de medidas excepcionales en la tramitación de los expedientes. Los ciudadanos no conciben los tiempos que reclama la administración para realizar las obras.

-¿Cuánto tiempo se necesita para culminar la reconstrucción?

- Si va todo bien, puede ser que en tres años lo tengamos todopero esperamos que en dos años y medio estén los colectores, que son una prioridad. También el puente y la zona deportiva acabarán antes y ahora estamos estudiando la afectación real de la Ronda Malecó.