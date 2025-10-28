La ronda de Carlet estará finalizada en 2027 Las obras para eliminar el tráfico de la CV-50 del casco urbano empiezan tras 40 años de reivindicaciones

A. T. Alzira Martes, 28 de octubre 2025, 16:01 Comenta Compartir

El tráfico de la CV-50 dejará de condicionar la vida de los vecinos de Carlet. Y es que las esperadas obras de la Ronda Oeste, un proyecto estratégico que pondrá fin a más de cuatro décadas de reivindicaciones locales, han comenzado este martes.

La Generalitat Valenciana invierte 7,2 millones de euros en esta actuación, que permitirá desviar gran parte de los más de 8.800 vehículos diarios que soporta actualmente la CV-50 a su paso por el núcleo urbano de Carlet, incluyendo tráfico pesado que genera ruido, contaminación y problemas de seguridad vial.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha podido comprobar el avance de las obras en esta infraestructura acompañado de la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez. El conseller se ha comprometido a agilizar los trabajos para que, como ha indicado, la variante de la CV-50 «sea por fin una realidad en el plazo de 18 meses».

En este sentido, el titular de Infraestructuras ha explicado que esta actuación urbana, enmarcada en un convenio con el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, es muy necesaria para Carlet «porque resolverá un problema histórico de funcionalidad en el municipio y, además, potenciará un eje de encuentro, respetuoso con el medio ambiente y con espacios públicos recreativos que fomenten los desplazamientos a pie o en bicicleta».

La alcaldesa de Carlet ha agradecido al conseller que esta iniciativa se haga realidad y ha destacado que «hacemos realidad una reivindicación histórica de más de 40 años. Carlet deja atrás una etapa en la que hemos sido conocidos como el pueblo de los semáforos, acumulando tráfico y molestias que no nos merecíamos. Por fin los vecinos y vecinas de las calles Balaguer, Colón y Villanueva podrán dormir sin el ruido constante del tráfico continuo. Con este proyecto en marcha, Carlet consolida un avance estratégico con esta nueva ronda viaria exterior a la población que favorecerá la descongestión del tráfico y mejorará la calidad ambiental de nuestra ciudad».

De esta manera, la nueva infraestructura no solo aliviará la circulación en el interior del municipio, sino que también ordenará los flujos de movilidad en su entorno, impulsando una conectividad más eficiente y sostenible entre los diferentes núcleos de la comarca.

La actuación sufrió importantes retrasos derivados del incremento de los costes de los materiales de construcción tras la guerra de Ucrania. Superados todos estos obstáculos, la Conselleria conseguirá mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos de Carlet, reactivando una infraestructura esencial para la comarca de la Ribera.

Durante la visita, se ha confirmado que el trazado de la Ronda Oeste no se vio afectado por las riadas de 2024 y tampoco figura como zona inundable en la cartografía de la Generalitat, lo que garantiza la seguridad pese a que parte del municipio se vio afectado. En este sentido, durante estos meses la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio también ha hecho una inversión de 140 millones de euros para restaurar el servicio de Metrovalencia en la comarca.

Entre las actuaciones en la Ronda Oeste destacan la mejora de los accesos y conexiones viarias, nuevas glorietas y viales que contribuyen a una circulación más ordenada y fluida, así como el acondicionamiento de los márgenes y espacios urbanos con zonas verdes, itinerarios peatonales y carriles ciclistas, fomentando así una movilidad más segura, sostenible.

Se trata de un proyecto que «va más allá de la ejecución de una infraestructura, supone una apuesta firme por un modelo de territorio moderno, cohesionado y respetuoso con su entorno, donde la movilidad se concibe como un elemento esencial para el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y el bienestar social», ha concluido Martínez Mus.

Temas

Tráfico

Ronda

Carlet