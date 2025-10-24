Alginet inicia la reconstrucción del polideportivo que estará acabado en 2027 La primera actuación será en la piscina para poder reabrirla el próximo verano

A. Talavera Alzira Viernes, 24 de octubre 2025, 11:36

El tornado que azotó Alginet el día de la dana destrozó, entre otras instalaciones, la del polideportivo municipal. La localidad se quedó sin su principal espacio deportivo y sin la piscina de verano.

Tras llevar a cabo los trámites y proyectos necesarios, el pleno ha aprobado, por mayoría absoluta, un paso fundamental que permitirá licitar las obras e iniciar su ejecución en los próximos meses.

La piscina municipal será la primera infraestructura en reconstruirse, con una inversión de alrededor de 2,5 millones de euros. Si se cumplen los plazos, podría reabrir en junio de 2026, coincidiendo con el inicio del verano.

Cabe recordar que el proyecto global tiene un presupuesto de 7,2 millones de euros, financiado por el Ministerio de Política Territorial dentro de los fondos para la reconstrucción, y prevé la rehabilitación completa del centro deportivo en un tiempo estimado de 18 meses, para que las instalaciones puedan estar plenamente operativas a mediados de 2027.