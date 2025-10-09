Roger Cerdà resalta en el 9 d'Octubre que Xàtiva es «una ciudad que ama sus raíces, pero que mira el mundo con una mirada amplia» La capital de la costera celebra el 9 d'Octubre con el reconocimiento a personas y colectivos y la participación de asociaciones locales que han puesto la música y la danza al acto institucional

Los miembros de la Corporación municipal con los tres premiados (en elcentro en la parte superior).

Xàtiva ha conmemorado este jueves el Día de la Comunidad Valenciana, con un emotivo acto institucional celebrado que se ha trasladado al espacio cultural Sant Domènec, desde la tradicional puerta de l'Aljama de Sant Josep, ante la previsión meteorológica.

En el discurso institucional, el alcalde, Roger Cerdà, ha resaltado que «el 9 d'Octubre nos recuerda que la identidad valenciana no es encierro ni nostalgia, sino una actitud de respeto, de apertura y de orgullo. Y en eso, Xàtiva siempre ha sido un ejemplo: una ciudad que ama sus raíces, pero que mira el mundo con una mirada amplia; una ciudad que conserva su memoria, pero que continúa innovando cada día».

El primer edil también ha destacado la labor de los galardonados de este año: la productora de efectos visuales y especialista en animación Deneb Sabater; en el médico y jefe de servicio del Hospital Lluís Alcanyís Manuel Hernández, fundador y responsable de la Unidad de Hospitalización a Domicilio; y en la Sociedad Protectora de Animales de Xàtiva (SPAX), que este año celebra su 40º aniversario.

Ampliar Arriba las danses del grupo Socarrel. Abajo, la Muixeranga. LP

«Los galardones no son solo un símbolo de agradecimiento, sino también un recordatorio del valor que tiene el trabajo desinteresado por el bien común. Deneb, Manolo y la SPAX representan lo mejor de nuestro pueblo: el cuidado, la humanidad, la entrega hacia los más necesitados, la perseverancia, la creatividad y la lucha por los derechos de los animales desde tiempos en los que nadie creía en ello. A todas y todos, gracias por el ejemplo y mi más sincera enhorabuena, en nombre propio y de toda la ciudadanía», ha manifestado Cerdà.

Todos ellos han recibido una serigrafía original de Rafael Morata, que servirá como testimonio artístico del reconocimiento de toda la ciudadanía.

La Muixeranga de Xàtiva ha abierto el acto , que abrió con sus figuras simbólicas, y también con el Grup de Danses Socarrel. La música ha estado presente durante toda la celebración con la interpretación de piezas a cargo de los músicos Manu Cháfer, Óscar Vila y Juanra Martí, así como la participación de la Colla La Socarrà, que ha amenizado la recepción con dolçaina y tabal.