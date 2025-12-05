Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Transporte público de la Generalitat. LP

La Ribera mejora su conexión en bus con Valencia y las universidades

El nuevo servicio se pone en marcha el 9 de diciembre, se articula en cuatro líneas y cuenta con una inversión de 262.685 euros al año

A. T.

Alzira

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:01

Comenta

La Generalitat pondrá en marcha el próximo 9 de diciembre el nuevo servicio público de transporte de viajeros por carretera CE-920, que reforzará las comunicaciones de la Ribera Alta y mejorará las frecuencias de autobús con Alzira, el Hospital de la Ribera y la ciudad de Valencia, así como con la Universitat de València y la Politècnica.

El nuevo contrato dará servicio a los municipios de Alberic, l'Alcúdia, Alginet, Antella, Benimuslem, Gavarda y Massalavés, y está orientado a ofrecer desplazamientos más ágiles, regulares y accesibles para la ciudadanía. Además, el servicio será gestionado por la empresa Autobuses Vialco S.L. y contará con una compensación anual de 262.685 euros para garantizar su sostenibilidad.

Para la Vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación la ampliación de frecuencias responde a una necesidad prioritaria en la comarca.

Asimismo, las mejoras permitirán consolidar un transporte público más útil para las personas que se desplazan diariamente por motivos laborales, sanitarios, educativos o administrativos.

El contrato CE-920 dispone de cuatro líneas que articulan las conexiones comarcales. La Línea 1, que une Alberic con València, pasará a ofrecer cuatro expediciones de ida y dos de vuelta de lunes a viernes durante todo el año, cuadruplicando la oferta existente hacia la capital y sus campus universitarios. La Línea 2 y las líneas 3A y 3B mejoran el acceso al Hospital de la Ribera y reforzarán los desplazamientos entre Antella, Gavarda, Alberic, Massalavés, Benimuslem y Alzira.

Municipios como Antella y Gavarda pasarán de una a tres expediciones por sentido con Alzira. Alberic tendrá cinco expediciones de ida y cinco de vuelta, lo que supone más del doble de la oferta actual. Massalavés y Benimuslem también verán incrementada su conexión diaria con la capital comarcal. En total, la concesión operará con dos vehículos y uno de reserva, realizará 126.447 kilómetros al año y alcanzará las 4.000 expediciones anuales.

Con estas mejoras, la Generalitat sigue impulsando un servicio esencial para la cohesión territorial y para un acceso más eficiente a los recursos públicos de la Comunitat Valenciana. El nuevo contrato contribuye, así, a reforzar la movilidad sostenible y la igualdad de oportunidades en la Ribera Alta mediante una red de transporte más frecuente, más conectada y al servicio de la ciudadanía.

