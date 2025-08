La residencia de Enguera convierte la basura en calor para sus fogones

B. González Enguera Martes, 5 de agosto 2025, 17:40 Comenta Compartir

En los últimos años, en las comarcas de interior de la provincia de Valencia se está produciendo un movimiento en contra de los macroproyectos de energías renovables que quieren implantarse en la zona. Un movimiento social que frente al modelo especulativo de las energías limpias, abogan por el autoconsumo.

Muestra de que es posible aprovechar estas energía renovables para una gestión sostenible es la experiencia piloto implementada por el Ayuntamiento de Enguera en la Residencia de San Rafael hace algo más de un año con el objetivo de que los residuos orgánicos que generan los residentes pudieran ser valorizados y reutilizados.

Se instaló una miniplanta de biogás que les permite procesar una media de 160 kilogramos al día de basura que se transforma en gas que utilizan en la cocina del centro.

El resultado tras un año de experiencia ha sido satisfactorio, aunque dadas las dimensiones de la planta de biogás, sólo se ha destinado a uno de los fogones de la cocina, el que se utiliza para las comidas que van trituradas y que necesitan más tiempo de cocción.

«No sabemos cuánto hemos ahorrado porque utilizamos gas normal para el resto de los fogones de la cocina, la caldera de agua caliente y la secadora y posiblemente desde el punto de vista económico el ahorro no es muy significativo. Lo importante es el resultado medioambiental y es que nos permite reciclar toda la basura orgánica que generan los 90 residentes», explica la directora del centro, Cristina Darocas.

Como todo, en los inicios y hasta arrancar, hubo inconvenientes, como el olor que al principio producía la planta, pero con el tiempo, asegura la directora, ha desaparecido. Además, al depósito donde echaban los restos orgánicos tuvieron que ponerle un refuerzo en el cierre para que al centrifugar no se abriera, porque atraía insectos. Otro de los inconvenientes es el ruido que produce al realizar el ciclo de triturado, al que al final también se han acostumbrado porque «son sólo dos o tres minutos», asegura.

El personal también tuvo que adaptarse y tener mucho cuidado de que los residuos no llevarán nada que no fuera orgánico. «Hay que mirar, por ejemplo, que la cáscara de naranja no lleve el sello de papel identificativo y cosas así, pero una vez que te acostumbras es fácil y la planta nos permite echar muchos kilos de basura», explica la directora.

Además, apenas gasta agua y dispone de un sistema de autolimpieza que facilita el mantenimiento.

La cantidad de gas que genera la planta no es la misma ni continua. Y más que de los kilos de residuos que se reciclen, la mayor o menor producción de energía tiene que ver con la temperatura y el calor atmosférico. Por tanto, es en verano cuando más gas produce. El fogón que utilizan con esta energía renovable puede estar prácticamente todo el día encendido.

Darocas insiste en que la apuesta por esta planta es más por una cuestión medioambiental que económica. «Si podemos reciclar toda la basura que producimos es estupendo. Lo único que nos faltaría por reciclar son los pañales, porque el cartón, el plástico y el vidrio también lo reciclamos».

La directora de la residencia San Rafael se muestra satisfecha por la experiencia y sobre todo de «ser escaparate» para que otros centros e instituciones se atrevan a implementarla.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Medio Ambiente, Miguel Juan, también se muestra satisfecho por el resultado, porque además de ofrecer una solución a la residencia para sus residuos, de la planta también sale compost y abono que se puede reutilizar en campos y jardines.

Juan subraya que, además, la implementación de estas miniplantas permite que nadie se lucre con las energías renovables y desde el Ayuntamiento no descartan instalar otras similares en otros centros de la localidad. Una actuación que se enmarca dentro del proyecto 'Gestión Sostenible y valorización de residuos orgánicos'.