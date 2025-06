A. Talavera Alzira Miércoles, 4 de junio 2025, 11:00 Comenta Compartir

La capital de la Ribera Alta, Alzira, también sufrió las consecuencias de la dana aunque de forma menos violenta que otras poblaciones vecinas. El término municipal, con más de una treintena de caminos rurales arrasados, fue el más perjudicado, también varios edificios municipales por lo que la ciudad ha recibido 21 millones para la reconstrucción.

–¿Esta cantidad se ajusta a la realidad de la ciudad?

–Hicimos un repaso previo de daños y posteriormente una revisión que aumentó la cantidad y llegamos a esa cifra. Es posible que se haya quedado algo pendiente pero sí creo que se ajusta a la realidad. Más de la mitad de los daños se concentran en caminos en las zonas bajas del término como la Garrofera. Otros desperfectos están relacionados con las lluvias fuertes que afectaron a las infraestructuras y a las cubiertas.

-¿Cuáles son los proyectos de reconstrucción en los que se está trabajando ahora?

-Hemos avanzado una parte de los caminos rurales, como el de la Casella porque sabemos que se alargará y necesitamos darle prioridad. También se están llevando a cabo las memorias de edificios públicos dañados como los techos de varios colegios públicos o el polideportivo Pérez Puig.

-¿Se plantea modificar la ubicación de alguna instalación pública para reducir el riesgo?

- Hay proyectos que se deben hacer para evitar daños en el futuro pero si no está relacionado con los de la dana no se pueden incluir en estas ayudas. Sin embargo, estamos estudiando si el polideportivo Pérez Puig se repara o se puede cambiar de ubicación ya que ha sufrido muchos daños y construirlo de nuevo en la zona de Tulell. La carretera del camino del Barranco de la Casella también se modificará por la grave afectación y porque el espacio actual no es adecuado.

-Son muchas actuaciones, ¿cree que dará tiempo en el plazo establecido por la Administración?

- Tenemos un año para hacer las memorias y que las aprueben, y dos para ejecutar. Es un plazo justo. Son muchos millones para poner proyectos en marcha y esperamos que todos actúen de forma responsable. Tengo que destacar que el Ministerio ha actuado bien poniendo el dinero para los ayuntamientos pero también las empresas deben ser responsables y que se puedan ejecutar las obras. Estamos teniendo un problema todos los municipios ya que están subiendo los costes, en unos meses, desde que inicias el proyecto hasta que licitas te pueden cambiar el precio y genera inconvenientes porque no se puede estar revisando continuamente.

-¿Qué medidas de prevención son necesarias?

-La entrada del canal interceptor al barranco necesita mayor amplitud. También estamos pensando en proteger la parte norte de la ciudad con acciones de permeabilización o instalación de colectores de mayor tamaño.

- ¿Cuánto tiempo tardará Alzira en recuperarse?

-En tres o cuatro años puede estar todo en mejores condiciones que antes de la dana pero el de riesgo de inundabilidad en este pueblo no se va acabar nunca porque estamos en una zona muy vulnerable. Es importante ser consciente de estos riesgos y a partir de ahí actuar en consecuencia, con vigilancia, avisos y autoprotección.

-¿Cómo funcionó el plan de emergencias?

-Fue bien pero estamos revisándolo. El funcionamiento ya está más controlado pero tenemos que mejorar con la renovación de materiales o añadir nuevos, por ejemplo, hay que cambiar las barcas de Protección Civil. También son necesarios materiales de radio para comunicarnos, tener más grupos electrógenos. Hemos pedido al Ministerio de Trabajo, técnicos de Protección Civil y Educación Ambiental para trabajar los protocolos y hacer formación con los trabajadores y con los ciudadanos.