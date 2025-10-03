PSPV y PP confrontan modelos fiscales en la aprobación de las ordenanzas 2026 durante el pleno municipal de Xàtiva El gobierno local defiende criterios de progresividad fiscal y responsabilidad económica y los populares abogan por administrar lo que se tiene sin subir impuestos

Nuevo rifirrafe entre PSPV y PP en el pleno municipal de Xàtiva a cuenta de las nuevas ordenanzas fiscales para 2026. Unas ordenanzas que, como ya adelantó LAS PROVINCIAS, tiene como principal novedad la nueva regulación de los vados permanentes con una rebaja de hasta el 33% a más del 70% de usuarios al aplicarse criterios como la categoría de la calle y el número de vehículos por vado; la reducción del 70% en la tasa de los puestos del mercado de los viernes, que pasa de 23 a 7 euros; la actualización del IBI con el incremento del IPC, que sitúa el tip en un 0,68%; el incremento de la tasa de basura en 4,5 euros pasando a los 65,59 euros y la congelación del resto de tasas e impuestos.

Unas modificaciones que han sido criticadas por los grupos de la oposición, PP y Vox. El portavoz de los populares, Marcos Sanchis, calificó al equipo de gobierno de «máquina de recaudar» y criticó que en dos años se hayan subido la tasa del IBI y la de la recogida de basura. «No se han planteado bajar los gastos en lugar de subir los impuestos».

«Justifican la subida de la tasa de basura para cubrir los costes del servicio, pero no los costes que tiene el Ayuntamiento para hacer ese servicio y la verdad es que suben los impuestos por voluntad política única y exclusivamente», aseguró Sanchis.

El portavoz del PP apuntó que después de subir dos años seguidos los impuestos «no hemos ganado nada los vecinos: no se ha renovado el alcantarillado, tenemos calles más sucias y barrios menos cuidados» y añadió que «les importa gastar sin medida y sobre todo acabar el Centro Raimon».

«Frente a ese modelo, el nuestro es de gestión y eficiencia. Gobernar es administrar lo que se tiene. Su legado, señor Roger, será el de una ciudad con los impuestos más altos y los servicios más bajos. Más impuestos y peor ciudad», concluyó.

El alcalde, Roger Cerdas, tachó de incoherente el discurso del portavoz popular. «Resulta de risa escuchar que hay que administrar lo que se tiene, cuando ustedes han sido especialistas en gastar a manos llenas en obras faraónicas, como la plaza de toros con 14 millones y ahí está cerrada, porque faltan otros 5 ó 6 millones más para poder abrirla; o los sobrecostes de la Ciudad del Deportes en más de t millones. Ustedes son los que no se aplican esa máxima».

El primer edil defendió el modelo de su gobierno. «Somos rigurosos en el presupuesto. Aplicamos medidas de progresividad fiscal y de responsabilidad económica. La deuda no supera el 30% desde que nosotros gobernamos». Al respecto, recordó los 24 millones de deuda que se encontraron al llegar al gobierno o los 7 millones de facturas sin pagar en los cajones.

Cerdà ofreció datos de impuestos en otros municipios para desmentir que Xàtiva es donde los ciudadanos pagan más. «En el IBI estamos por debajo de municipios como Alzira que paga 0,69 euros; Gandía, 0,94 euros; Ontinyent, 0,90 euros o Canals, 0,77 euros», apuntó y recordó que «somos un gobierno que aplica criterios de progresividad y responsabilidad fiscal».

Comparativa con otros municipios

«Se rasgan las vestiduras porque se ha actualizado la tasa de la basura cuando en Algemesí están pagando 75 euros; 96,32 en Alzira o 100,8 euros en Ontinyent, 40 euros más que en Xàtiva», apuntó.

También reprochó la «obsesión» que el PP tiene con el Centro Raimon. «¿Qué hacemos con Santa Clar, la rehabilitamos o no? Pues la rehabilitación vale 10,4 millones de euros», concluyó el alcalde.

La portavoz de Xàtiva Unida y primera teniente de alcalde, Amor Amorós, también defendió la modificación de las ordenanzas. «Estamos a favor de una fiscalidad realista y progresiva y siempre trabajaremos por incluir medidas que faciliten una fiscalidad más solidaria, siempre con la premisa de que las rentas más altas deben de aportar más».

Novedades destacadas

Amorós destacó entre las modificaciones la nueva ordenanza de vados, «pasa del café para todos a establecer seis tramos de precios en función de las categorías de las calles más un coeficiente regulador en función del número de coches de cada vado».

También destacó la tasa para el control de alcoholemia para aquellos que quieran contrastar, de 345 euros, «es más justo que se hagan ellos cargo del coste y no se repercuta al conjunto de la ciudadanía» o la actualización de la tasa de tenencia de animales, sobre todo para los potencialmente peligrosos (44 euros).

El portavoz de Vox, Francisco Suárez, suscribió el discurso del PP. «Creo que los impuestos no se deben de subir. Hay que administrar lo que se tiene y no gastar más de lo que se recauda». A pesar de ello, se abstuvo en la votación y no votó en contra como los concejales populares.

