El PSPV de Ontinyent insta a todos los partidos a condenar toda violencia política Los socialistas presentará una moción en el pleno municipal tras sufrir actos vandálicos en su sede y aparecer pintadas con amenazas de muerte en lugares públicos

R. X. Ontinyent Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:59

El PSPV de Ontinyent ha presentado una moción en el Ayuntamiento para pedir que todos los partidos políticos condenen la violencia política y los discursos de odio. Los socialistas denuncian ataques vandálicos contra su sede y otros espacios, así como el acoso verbal o escrito a dirigentes, militantes y ciudadanos en toda España.

El concejal José Antonio Martínez alerta de que estos actos buscan generar miedo, desmovilizar al electorado y desacreditar la participación política, lo que considera una grave amenaza para la democracia. También acusa a la extrema derecha y a pseudomedios financiados con fondos públicos de fomentar el odio y critica el silencio de algunos partido como una forma de complicidad.

La moción reclama condenar los ataques contra partidos políticos, sedes, cargos públicos, periodistas, oenegés, sindicatos y plataformas ciudadanas, y apela a todas las fuerzas políticas a trabajar por una convivencia democrática basada en el respeto y el diálogo.

Martínez ha explicado que «consideramos que estos hechos y actitudes son intolerables desde un punto de vista democrático, desde la defensa de los derechos humanos y desde los valores de nuestra Constitución».

Denuncian que estos ataques forman parte de una campaña orquestada con el fin de atacar las bases de la convivencia democrática. El concejal socialista insta a las formaciones políticas a no utilizar mensajes que solo promueven el odio hacia los adversarios políticos y invita a trabajar a todas las fuerzas políticas para expulsar del debate político el insulto y el odio en honor a reforzar nuestra convivencia y los valores democráticos que desde 1978 han regido.