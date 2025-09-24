Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza inicia el proceso para incluir como víctima 230 de la dana a una mujer muerta en un hospital
Pintadas aparecidas contra el PSPV en Ontinyent. LP

El PSPV de Ontinyent insta a todos los partidos a condenar toda violencia política

Los socialistas presentará una moción en el pleno municipal tras sufrir actos vandálicos en su sede y aparecer pintadas con amenazas de muerte en lugares públicos

R. X.

Ontinyent

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:59

El PSPV de Ontinyent ha presentado una moción en el Ayuntamiento para pedir que todos los partidos políticos condenen la violencia política y los discursos de odio. Los socialistas denuncian ataques vandálicos contra su sede y otros espacios, así como el acoso verbal o escrito a dirigentes, militantes y ciudadanos en toda España.

El concejal José Antonio Martínez alerta de que estos actos buscan generar miedo, desmovilizar al electorado y desacreditar la participación política, lo que considera una grave amenaza para la democracia. También acusa a la extrema derecha y a pseudomedios financiados con fondos públicos de fomentar el odio y critica el silencio de algunos partido como una forma de complicidad.

La moción reclama condenar los ataques contra partidos políticos, sedes, cargos públicos, periodistas, oenegés, sindicatos y plataformas ciudadanas, y apela a todas las fuerzas políticas a trabajar por una convivencia democrática basada en el respeto y el diálogo.

Martínez ha explicado que «consideramos que estos hechos y actitudes son intolerables desde un punto de vista democrático, desde la defensa de los derechos humanos y desde los valores de nuestra Constitución».

Denuncian que estos ataques forman parte de una campaña orquestada con el fin de atacar las bases de la convivencia democrática. El concejal socialista insta a las formaciones políticas a no utilizar mensajes que solo promueven el odio hacia los adversarios políticos y invita a trabajar a todas las fuerzas políticas para expulsar del debate político el insulto y el odio en honor a reforzar nuestra convivencia y los valores democráticos que desde 1978 han regido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  2. 2 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  3. 3 Este es el horno que ha sido premiado con el mejor pan de Valencia
  4. 4

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  5. 5 El Valencia sufre una acción que todavía no se había vivido en España
  6. 6 La Policía Nacional detiene al hombre que mató a otro a tiros por una venganza pasional en Alaquàs
  7. 7

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko
  8. 8 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  9. 9 Intervenidos 814 kilos de cocaína y cuatro detenidos en otra operación antidroga en el puerto de Valencia
  10. 10 El «Vinícius balón de playa» se canta en el Ciutat de Valencia y el futbolista responde con otra provocación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El PSPV de Ontinyent insta a todos los partidos a condenar toda violencia política

El PSPV de Ontinyent insta a todos los partidos a condenar toda violencia política