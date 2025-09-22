El PSPV formaliza la denuncia por las pintadas 'Matad Socialistas' en Ontinyent Los socialistas instan al Ayuntamiento de Ontinyent a sumarse a la demanda y piden a Ens Uneix que «deje de blanquear» al PP y a Vox

Ontinyent Lunes, 22 de septiembre 2025

El PSPV-PSOE presentará una denuncia penal por las pintadas aparecidas este domingo en la fachada de un edificio público en Ontinyent donde se alentaba a 'matar a socialistas'. Así lo ha dado a conocer el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, quien ha destacado la gravedad de que las amenazas se produzcan en la agrupación a la que pertenece la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró y ha instado al Ayuntamiento «a que se sume a la denuncia».

Mascarell ha mostrado su convencimiento de que Ens Uneix «no va a permitir que hechos como estos se repitan» y que habrá «una condena clara por parte de sus dirigentes». «Espero y deseo que La Vall Ens Uneix deje de blanquear al PP y Vox y que se sume a la democracia y a la socialdemocracia que está en sus orígenes», ha destacado el dirigente socialista.

El secretario de Organización de los socialistas valencianos ha condenado «de forma expresa la campaña de acoso y derribo que estamos sufriendo los socialistas a lo largo de toda España» y ha asegurado que hay varios responsables «los que ejecutan, los que alientan y los que blanquean».

«La declaración de dirigentes del PP en las últimas horas, las llamadas al odio y a la violencia o los insultos al presidente del Gobierno de una forma impúdica son intolerables en cualquier sociedad democrática», ha señalado Mascarell, que ha exigido «una condena clara y sin paliativos a los dirigentes del PP»: «Exigimos una condena por parte de Feijóo y Mazón», ha indicado.

Por último, el dirigente socialista ha agradecido las muestras de solidaridad recibidas por parte de otros grupos políticos y ha destacado que el objetivo de todo esto es «silenciarnos y callarnos». «Este partido tiene 146 años de historia y, a lo largo de estos años, hemos estado perseguidos, ilegalizados y asesinados. Hay miles de socialistas en las cunetas, pero estamos gobernando este país y lo hacemos desde la vanguardia en políticas valientes y sólidas con un presidente como Pedro Sánchez».

El PSPV denuncia las decenas de ataques que han sufrido en sus sedes y casas del pueblo a lo largo de toda la Comunitat Valenciana. Estos hechos, también se han producido en otros lugares de España donde la cifra se aproxima a los 300 ataques.