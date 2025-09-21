El PSPV denuncia una pintada en Ontinyent con la frase «Matad socialistas» Diana Morant: «El discurso del odio que alimentan el PP y los ultras no tiene cabida en nuestra sociedad»

EP Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:48 Comenta Compartir

El PSPV ha denunciado este domingo una pintada en una pared de Ontinyent con la frase «Matad socialistas». La secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha mostrado su rechazo «más absoluto a las amenazas proferidas» y ha afirmado en un mensaje en su cuenta de X: «El discurso del odio que alimentan el PP y los ultras no tiene cabida en nuestra sociedad».

Los socialistas de Ontinyent han denunciado en esta red social la pintada: «Hoy levantamos la voz contra los actos antidemocráticos. Mientras algunos incitan al odio y a la intolerancia con sus discursos, otros prefieren justificar o guardar silencio ante estas acciones. Nosotros no vamos a callar. Nosotros no nos dejaremos intimidar».

Morant se ha hecho eco de la publicación y ha señalado, por su parte, que «incitar al asesinato es una amenaza muy seria» y ha pedido a «quienes alientan a los autores de la amenaza» que «tienen que frenar la escalada y condenar las amenazas y los ataques a las casas del pueblo de manera rotunda».

«Mi solidaridad y mi apoyo a toda la familia socialista y a los compañeros y compañeras de Ontinyent», ha indicado. Desde el PSPV-PSOE han reprochado también que los discursos del odio «son los que amparan actitudes intolerables, antidemocráticas y salvajes» y han expresado en la misma red social «todo el apoyo» a los socialistas de la localidad y «toda la fuerza a todos los socialistas».

❌️ A #Ontinyent, hui alcem la veu contra els actes antidemocràtics.



Mentre alguns inciten a l’odi i a la intolerància amb els seus discursos, altres prefereixen justificar o guardar silenci davant d’estes accions...



Nosaltres no callarem.

Nosaltres no ens deixarem intimidar. pic.twitter.com/BtKjn9DRbd — Socialistes d'Ontinyent (@SocialistesOnti) September 21, 2025

«Ni dejaremos de denunciar a los que envenenan la democracia ni dejaremos de defender nuestros valores», avisan.

También la secretaria de Estado de Industria, y natural de Ontinyent, Rebeca Torró, ha lamentado que haya «llamamientos a matar socialistas, explosivos caseros en sedes del PSOE con compañeros dentro» y se pregunta «¿qué será lo próximo?». «Ya basta. El PP debe condenar estos ataques de manera rotunda y frenar la escalada de violencia», ha añadido.