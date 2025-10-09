Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Alice golpea Valencia de madrugada y causa inundaciones en Catarroja
Los socialistas de l'Alcúdia de Crespins con las banderas, en su sede. LP

El PSPV de l'Alcúdia de Crespins cuelga la senyera junto a la bandera palestina en su sede este 9 d'octubre

Los socialistas quieren visibilizar la solidaridad con el pueblo palestino tras el rechazo del gobierno local de izarla en el balcón del Ayuntamiento

R. X.

L'Alcúdia de Crespins

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:47

El PSPV de l'Alcúdia de Crespins ha decidido celebrar el 9 d'Octubre solidarizándose con el pueblo palestino e izando su bandera junto a la senyera. «El 9 d'Octubre debe ser un día de celebración de nuestra condición de valencianos, pero también tiene que tener espacio para la reivindicación y, sobre todo, para la solidaridad», asegura el portavoz municipal socialista, Roberto Granero.

Esta decisión, además, se adopta después de que el gobierno local se negara a izar la bandera palestina en el Ayuntamiento. «Es una vergüenza que el Partido Popular se haya negado a llamar a las cosas por su nombre y no haya querido llamar genocidio a lo que, según una comisión independiente de las Naciones Unidas, es un genocidio». No obstante, afirman, «si el Partido Popular se niega a poner la bandera de Palestina, nosotros lo haremos».

Desde el grupo socialista de l'Alcúdia de Crespins aseguran que «las acciones llevadas a cabo surgen de las demandas que una parte importante de la ciudadanía nos está haciendo llegar». Hay que continuar «presionando y aportando nuestro granito de arena para conseguir que la comunidad internacional se ponga las pilas y ponga fin al genocidio que está teniendo lugar en Gaza».

