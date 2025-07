El PSPV de la Costera-Canal denuncia la exclusión de cuatro estaciones de tren en las bonificaciones al transporte de la Generalitat Desde Conselleria recuerdan que no tienen en esta zona ningún servicio de transporte público de su competencia

El PSPV-PSOE de la Costera-Canal de Navarrés denuncia la exclusión de cuatro estaciones de tren del sistema de bonificaciones al transporte público de la tarjeta SUMA. En concreto, las estaciones de tren de Moixent, Vallada, Montesa y l'Alcúdia de Crespins que, señalan, «han quedado fuera del mapa a pesar de ser nodos esenciales en la movilidad diaria de las personas que viven en la mitad sur de La Costera».

«Es incomprensible que municipios con una fuerte dependencia del transporte público para su movilidad diaria queden marginados por una decisión injusta y arbitraria. Esta medida castiga a La Costera y demuestra un preocupante desconocimiento de la realidad comarcal y del territorio sobre el que se gobierna», ha señalado el secretario general Abel Martí.

El PSPV cataloga como «excusas» las explicaciones aportadas por el Consell para justificarse. «Es la constatación que el PP está superado y su gobierno perjudica a las comarcas de interior valencianas, no llamemos cuestiones competenciales a lo que es ideología e incompetencia. Lo que está ocurriendo es una discriminación directa e interesada al territorio y tiene responsables valencianos».

Ante esta situación, el PSPV-PSOE anuncia que presentará mociones en los ayuntamientos afectados para exigir que la Generalitat rectifique e incluya a estas estaciones en la bonificación del 40% correspondiente al Consell al transporte ferroviario y anticipan un «verano caliente» para Mazón y Mompó.

Desde Conselleria insisten en que estas cuatro estaciones se encuentran dentro de la zona D donde la Generalitat no cuenta con transporte público de su competencia para aplicar los descuentos. Explican que el único servicio en la zona D son los de Cercanías Renfe, que son de competencia estatal, para los que el Estado en el 2º semestre de 2025 ha suprimido los abonos gratuitos.

En su respuesta a la denuncia de los socialistas de la comarca de la Costera, la Conselleria recuerda que el Gobierno central tampoco ha establecido en el Real Decreto de enero, un mecanismo para compensar a la Generalitat la utilización de los títulos de integración durante el 2º semestre de 2025 en Renfe.

En el transporte ferroviario de Xàtiva sí que entra de estas bonificaciones porque pertenece a la zona C, que entra dentro de las competencias de la Generalitat. «Al no ser tecnológicamente posible excluir los servicios de Renfe atendiendo a lo dispuesto en el convenio de integración tarifaria, la Generalitat debe asumir el impacto de la utilización de dichos billetes de Cercanías, sin la debida compensación por parte del Estado. Es decir, que ya se está asumiendo parte de los cargos de otras zonas que técnicamente no se debería», subrayan.