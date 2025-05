El PSPV de Canals clama por el estado del patrimonio cultural y natural e insta a actuar cuanto antes

B. G. Canals Miércoles, 28 de mayo 2025, 15:43 Comenta Compartir

El grupo municipal del PSPV-PSOE de Canals denuncia la dejadez del Ayuntamiento en materia de patrimonio a lo largo de las últimas décadas y advierte que está en peligro y pone como ejemplo la «intervención agresiva» que se ha realizado la casa tradicional de Francisca Alventosa, conocida como 'Paquita la Moruna' destruyendo «su alma patrimonial e histórica».

Es por ello que ha presentado una moción para su debate y aprobación en el pleno municipal de este jueves instando a su preservación y a la toma de medidas. «Viendo que en materia de patrimonio no se ha hecho nada en estos dos años en particular, y en décadas en general, hemos decidido presentar una moción para su defensa y protección. No se trata de un brindis al sol sino de una moción muy detallada con medidas concretas para atajar el mal estado en el que se encuentra nuestro patrimonio cultural y natural», aseguran los socialistas.

Esta moción, según explican, parte de otra presentada en 2017 por el entonces grupo municipal Reiniciem, que fue aprobada por unanimidad por todos los grupos municipales de aquella corporación, «y de la que no se ha hecho nada en más de 8 años» y se felicitan porque, «gracias a que presentamos esta moción», el Consistorio ha redactado una providencia para empezar a dar cumplimiento a aquel acuerdo.

Instan a utilizar instrumentos legales como las declaraciones de Relevancia Local, de Bien de Interés Cultural o Paraje Natural Municipal para implementar esa protección. «En Canals tenemos muy poco de nuestro patrimonio protegido, salvo las iglesias, que se hizo de oficio, así como algunos plafones cerámicos declarados BRL o el Torreón dels Borja declarado BIC en los gobiernos socialistas. Sin embargo, según enumeramos en la moción existe mucho más patrimonio susceptible de ser protegido y que guarda una especial relación con nuestra historia y esencia que se encuentra en un estado lamentable», señalan.

Y, al respecto, enumeran algunos ejemplos como la arquitectura hidráulica, les arcadetes del Plan Nou y del Pla Vell, el Molí Vell, lavaderos públicos y privados, el puente de l'Arca o parajes naturales como Les Moles, el Picatxos o la rivera del Cànyoles a su paso por Aiacor (Sagres), por lo que insta a iniciar los expedientes para la declaraciones de aquellos elementos que técnicos y asociaciones estimen oportuno.

«Para el PSPV-PSOE es urgente actuar tomando medidas», subrayan, aún siendo conscientes de que implicaría una reforma del plan de ordenación urbana, que conlleva una tramitación compleja. Mientras tanto, proponen elaborar el Catálogo de protecciones «que daría cobertura casi inmediata a todos estos bienes».

También reclaman que se dote de los medios necesarios al departamento de urbanismo para poder vigilar el cumplimento de las leyes y evitar robos, como el de un plafón cerámico en la calle de Sants de la Pedra catalogado como BRL.

Piden la búsqueda de subvenciones y la financiación necesaria para llevar a cabo actuaciones urgentes como la consolidación de les arcadetes, especialmente la del Pla Nou, según denuncia la Asociación Cultural La Pebrella.

Finalmente, proponen la creación de un Museo Etnográfico y Etnológico de la Fiesta de Sant Antoni Abat, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, «con exposiciones permanentes y temporales que nos permitan atesorar, catalogar y poner en valor todo el patrimonio material e inmaterial».

Por ello, los socialistas piden al resto de partidos que apoyen la moción porque «nuestro patrimonio necesita que estemos a la altura».