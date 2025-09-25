Premios 9 d'Octubre en Xàtiva: La productora audiovisual Deneb Sabater, el médico Manuel Hernández y la Sociedad Protectora de Animales de Xàtiva (SPAX) El Ayuntamiento reconoce la trayectoria profesional y el compromiso social de las tres candidaturas distinguidas este año

El Ayuntamiento de Xàtiva ha hecho públicos los nombres de la entidad y las personas galardonadas con los Premios 9 de Octubre 2025, unos reconocimientos que ponen en valor la trayectoria profesional y el compromiso social de vecinos y colectivos de la ciudad. Este año, las distinciones recaen en la productora de efectos visuales Deneb Sabater Ventura, el médico Manuel Hernández y la Sociedad Protectora de Animales de Xàtiva (SPAX), que recibirán el galardón en el acto institucional del próximo 9 de Octubre en la puerta de la Aljama, en la ermita de Sant Josep.

Deneb Sabater Ventura (Xàtiva, 1986) es productora de efectos visuales y especialista en animación, con una trayectoria consolidada en el sector audiovisual internacional. Formada en Comunicación Audiovisual en la Universitat Politècnica de València y con un máster en Producción Audiovisual en la Complutense de Madrid, inició su carrera en 2008 en la empresa valenciana Hampa Studio. Ha participado en más de una veintena de proyectos de cine y televisión, destacando su trabajo en la empresa El Ranchito en producciones de alcance mundial como Five Days at Memorial, con la que ganó un Emmy por los efectos visuales, o Sombra y hueso.

Además, es fundadora de la plataforma «Mujeres de la Animación en España (MIA)», siendo un referente inspirador para las nuevas generaciones de mujeres profesionales del sector audiovisual.

Por su parte, Manuel Hernández es médico y jefe de servicio ya jubilado, con más de 30 años de dedicación al sistema público y vinculado desde 1993 al Hospital Lluís Alcanyís, donde fundó y lideró la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD). Con formación especializada en cuidados paliativos y hospitalización domiciliaria por la Universitat de València, consolidó la UHD como un servicio de referencia en la Comunitat Valenciana, coordinando equipos multidisciplinares y garantizando una atención integral a pacientes crónicos y oncológicos avanzados. Su trabajo se distingue tanto por la excelencia técnica como por una calidad humana que ha marcado la vida de numerosas familias y pacientes.

Por otra parte, la Sociedad Protectora de Animales de Xàtiva (SPAX) celebra este año 40 años dedicados a la protección y bienestar animal. Nacida como una iniciativa vecinal gracias a la donación de terrenos por parte de Roberto Cortés y su esposa, la entidad acoge actualmente entre 130 y 150 perros, con un equipo profesional que vela por su atención integral. Además de la protección y la adopción, SPAX impulsa proyectos como la creación de un santuario para animales de difícil adopción y colabora con colectivos sociales como menores tutelados o personas con diversidad funcional, convirtiendo su labor en un ejemplo de compromiso y solidaridad con la comunidad.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha expresado: «Queremos reconocer la trayectoria de personas como Manuel Hernández, con 30 años de dedicación al frente del departamento de la UHD del Hospital de Xàtiva; de Deneb Sabater, una mujer joven inmersa en un mundo tan complejo como el audiovisual y que ya ha recibido numerosos reconocimientos, como un Emmy recientemente; y de la Sociedad Protectora de Animales de Xàtiva, que ha cumplido 40 años trabajando con esfuerzo por nuestra sociedad y por el bienestar de los animales».

Por su parte, el concejal de Cultura, Alfred Boluda, ha explicado: «Con estos premios queremos reconocer la constancia, la dedicación y la excelencia de personas y entidades de la ciudad. Unas tareas que, o bien redundan en el bienestar y mejora de la ciudadanía, o bien proyectan el nombre de Xàtiva más allá de los límites locales». Ambos han querido además «dar la enhorabuena a los ganadores y ganadoras».

Los Premios 9 de Octubre de Xàtiva 2025 reconocen así tres trayectorias diferentes pero con un denominador común: el talento, la vocación de servicio y el compromiso con la sociedad.